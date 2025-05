Golpe para Colapinto: no pudo mejorar en la qualy del GP de Mónaco en Fórmula 1 y largará atrás

Luego de haber terminado 20° en la última práctica libre, Franco Colapinto no pudo mejorar su performance y, en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, finalizó en el puesto 20 de la qualy . El bonaerense, que no había corrido en la temporada pasada en el trazado monegasco, no logró avanzar a la Q2.

Después de un primer giro que dejaba preocupaciones en Alpine debido a que sus dos pilotos marcaron los dos peores tiempos, el argentino logró asentarse en el circuito callejero y achicó el tiempo en los siguientes intentos.

Sin embargo, a falta de un minuto y medio para el final de la Q1, en su último intento, cuando Colapinto venía dando buenas señales, la clasificación se interrumpió por un choque de Kimi Antonelli y el tiempo del corredor de Alpine debió detenerse, por lo que largará 18°, por penalizaciones a Oliver Bearman y a Lance Stroll.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Mónaco 2025

Sábado 24 de mayo

11:00 - Clasificación

Domingo 25 de mayo

10:00 - Final

Todos los horarios corresponden a la República Argentina. Se podrá ver todo el evento en vivo por Fox Sports y Disney+.

Atención, Franco Colapinto: cuáles fueron los resultados de Alpine en el Gran Premio de Mónaco

Si bien la sede de Enstone lleva funcionando desde que Flavio Briatore mudó las instalaciones de Benetton en 1992, no siempre ha sido el mismo equipo el que se desarrolló en dicho lugar. De hecho, a partir del 2002, la escudería cambió de nacionalidad y se hizo francesa con el arribo de Renault, que mantuvo su nombre en la Fórmula 1 hasta 2012, cuando tuvo un período de cuatro años bajo la marca Lotus antes de volver a la firma francesa en 2016.

Ahora bien, la historia de Alpine en la F1 comenzó a finales del 2020, cuando el Grupo Renault decidió cambiar el nombre del equipo para promocionar a la marca hermana, que hizo su debut en 2021 bajo el nombre de Alpine F1 Team. En aquella oportunidad, el actual equipo de Colapinto estaba conformado por Fernando Alonso y Esteban Ocon, quienes corrieron juntos durante dos temporadas.

En la primera de ellas, solamente el francés rescató puntos cuando llegó la hora del Gran Premio de Mónaco, en el que terminó noveno, mientras que el español terminó decimotercero fuera de la zona de puntos. Al año siguiente, en 2022, los roles se invirtieron, ya que Alonso puntuó en el séptimo lugar y Ocon quedó decimosegundo, por lo que el equipo de Enstone rescató seis unidades.

Para 2023, el bicampeón del mundo se había marchado rumbo a Aston Martin y su lugar fue ocupado por Pierre Gasly, quien terminó séptimo en la visita al Circuito de Mónaco, donde Ocon completó el podio con un tercer lugar, detrás de Verstappen y Alonso. Lamentablemente, Alpine no tuvo la misma suerte en 2024, donde Ocon debió retirarse en la largada por un accidente y Gasly terminó décimo, por lo que sumó un punto para el