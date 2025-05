Franco Colapinto se hartó de los argentinos que insultan a Jack Doohan: "Respeto"

Un campeón de la Fórmula 1 atacó insólitamente a Franco Colapinto.

Franco Colapinto se pronunció públicamente por primera vez acerca de los hinchas argentinos que en las redes sociales insultan permanentemente a Jack Doohan, su compañero en Alpine en la Fórmula 1. Durante el diálogo con los medios de comunicación previo al Gran Premio de Mónaco 2025, el domingo 25 de mayo, el pilarense de 21 años dejó en claro que no le gusta nada el odio expresado hacia su colega australiano por parte de los fanáticos albicelestes a la distancia de manera virtual.

Se trata de una situación que lamentablemente se repite en los últimos tiempos con los compatriotas en el mundo del automovilismo, ya que Yuki Tsunoda sufrió lo mismo en la F1 y hasta ocurrió cuando Agustín Canapino estuvo en la IndyCar, Por lo tanto, el bonaerense resultó lapidario acerca de esta cuestión: pidió "respeto", "bajar un cambio" y no difundir "mensajes de odio".

Colapinto cruzó a los argentinos que insultan a Doohan: "Sin mensajes de odio"

La realidad indica que el "hateo" al australiano, que compite con "Fran" por la segunda monopaza de Alpine detrás de la de Pierre Gasly, obligó a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) a emitir un comunicado sobre el abuso online. Con relación a este tema, el ex Williams reconoció que “ellos hacen mucho quilombo. Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio, unos cuantos capaz...". Incluso, fue más allá y les pidió que "sigan apoyando como siempre lo hacen, pero sin esos mensajes de odio ni comentarios negativos que afectan a los demás”.

"Yo siempre trato de calmarlos, al final lo más importante es el respeto hacia los deportistas", aceptó Franco. También admitió: "Es algo que nos estuvo afectando mucho en el último tiempo; no sólo viniendo obviamente de Sudamérica". En la misma línea, opinó que "los argentinos son muy apasionados y siempre quieren defender a su deportista, pero el respeto es lo más importante". Colapinto sentenció: "Es algo en lo que hay que trabajar; yo en mi caso lo que más puedo controlar son mis fanáticos, los argentinos. Creo que todos los fanáticos del mundo tienen que tranquilizarse un poco. Es algo complicado que nos afecta, es un tema del pasado que volvió a salir ahora...".

Colapinto palpitó el GP de Mónaco en la F1: "No estoy asustado"

Las dificultades del autódromo del Principado:

“Creo que Mónaco, Bakú, Singapur, son pistas en las que necesitás ganar confianza durante las vueltas. Cuando estás rozando el muro en cada curva, necesitás eso y creo que vendrá después de la FP1, un poco más luego de la FP2 y a seguir construyendo como lo hice en Imola, que empecé un poco lejos y cada vez me fui acercando en los tiempos. Estoy muy emocionado de estar aquí, así que no puedo esperar a probar la pista".

“Es de las pistas más complicadas, pero no estoy asustado. El año pasado corrí en Bakú en mi segunda carrera, después Singapur. Por suerte tengo experiencia del año pasado (en F2), sé cómo prepararme, es una pista distinta, de baja velocidad. Es una carrera especial y estoy muy motivado de correr aquí mi segunda carrera con Alpine. Lo que me falta es correr más. Sólo he corrido una carrera de unas cuatro horas, pero los demás ya han corrido siete en lo que va de año. Así que me faltan un par de carreras”.

Franco Colapinto les pidió calma a sus fanáticos en la F1.

“Creo que es ir paso a paso, necesito ganar confianza y eso se consigue con las vueltas, familiarizándome con el coche, acostumbrándome a sus límites. Creo que la única forma de mejorar es manejando. Así que, bueno, podemos esperar a mañana, y estoy seguro de que vamos a ir mejorando y que tendremos un buen sábado, que es lo importante. Mantener un nivel alto y luego intentar terminar la carrera lo más adelante posible”.

“Contamos con muy buenos ingenieros de estrategia trabajando en eso. Ojalá pueda concentrarme en manejar y dejar que ellos hagan su trabajo, pero siempre contamos con el importante aporte de los pilotos y nos encanta plantearnos nuestras dudas sobre por qué hacemos esto y aquello. Creo que es bueno que así sea, simplemente para mantener a todos en la misma línea y también para aportar ideas diferentes; de eso se trata la estrategia”.

“Habrá muchas cosas que podemos hacer. Tenemos que elegir la menos mala e intentar sacarle el máximo provecho, pero va a ser un fin de semana difícil. Creo que hay muchas oportunidades y muchas cosas que podemos hacer. Así que tenemos que echarle un vistazo, pero eso es más para el sábado por la noche”.

“Flavio (Briatore) nos ha apoyado mucho. Siempre ha tenido muy buenas opiniones y se ha mostrado muy neutral en cuanto a diferentes aspectos del equipo. Experimentó muchísimas carreras y situaciones diferentes, así que sus comentarios siempre son excelentes y nos ha apoyado mucho. Estoy muy contento de contar con su apoyo y, como saben, él y el equipo estamos avanzando en la misma dirección”.

El insólito ataque de Jacques Villeneneuve a Colapinto: "Chocador"

El expiloto canadiense de 54 años, que fue campeón de la Fórmula 1 en 1997 con Williams, opinó que su colega argentino “es rápido, pero también es chocador". "Así que, ¿qué Franco elegiremos?”, disparó irónicamente. Al mismo tiempo, reflexionó que “siempre es una cuestión de suerte, nunca lo sabes... Entonces, ¿podrá ser igual de rápido sin chocar o tendrá que reducir la velocidad para no chocar? Esa es la gran pregunta". Y concluyó: "Pero lo descubriremos, porque tuvo un año para digerir la temporada pasada. Tiene apoyo, así que ya aporta algo que el piloto anterior no tenía".

Villeneuve, un prócer de la Fórmula 1.

