Golpazo de la FIFA a Ricky Centurión en Bolivia, mientras espera para volver al fútbol

Ricky Centurión tuvo una mala noticia en Oriente Petrolero, el club boliviano que lo contrató.

Cuando todo estaba dado para que Ricardo Centurión regresara al fútbol profesional, la situación se complicó. Es que Oriente Petrolero de Bolivia, club al que arribó la pasada semana el argentino, fue inhibido por la FIFA debido a una deuda salarial y el exjugador de Boca Juniors no podrá jugar hasta que la institución no cumpla sus obligaciones.

La suerte no parece estar acompañándolo a Ricky en el Altiplano. Después de haber firmado su contrato con el "Refinero", primero se anotició que no podría participar en el primer equipo hasta que el club no quitara uno de los seis extranjeros del plantel para poder inscribirlo. Y ahora, un nuevo capítulo que es más complejo para su futuro.

En las últimas horas, el club recibió demandas demandas de exjugadores y fue informado por la casa madre del fútol mundial que no podrá registrar jugadores desde el 1° de abril, en el que sobresale el futbolista surgido en Racing. Si bien la dirigencia, encabezada por Gísela Aguilar, trata de inscribir a "Centu" como una 'excepción' dado que no juega de forma oficial desde 2023, primero el club deberá afrontar las deudas y luego se le levantará la inhibición.

Cabe recordar que Centurión tiene vínculo con el "Albiverde" hasta dieciembre del 2025 y fue uno de los refuerzos "estrella", recibido con mucha expectativa por los hinchas. El último partido que jugó el habiloso mediapunta fue el 16 de abril del 2023 para Barracas Central, en un empate sin goles frente a Vélez Sarsfield, club al que pertencía su ficha.

Los números de Ricardo Centurión en su carrera

Clubes : Racing Club, Genoa (Italia), San Pablo (Brasil), Boca Juniors, Atlético San Luis (México), Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Barracas Central.

: Racing Club, Genoa (Italia), San Pablo (Brasil), Boca Juniors, Atlético San Luis (México), Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Barracas Central. Partidos jugados : 310

: 310 Goles : 46

: 46 Asistencias : 38

: 38 Títulos: Campeonato de Primera División de 2014 y 2019 con Racing; y temporada 2016/2017 con Boca Juniors.

Vélez le puso un fin a la novela de Centurión

El volante de 31 años rompió toda relación con el club, según comentó el presidente Fabián Berlanga: no apareció en los entrenamientos y, a pesar de que intentaron reintegrarlo con el resto del plantel, los numerosos desplantes que protagonizó en estos últimos meses hicieron que deje de ser tenido en cuenta en el plantel profesional.

El presente del habilidoso futbolista, con pasado en Racing y Boca, contrasta con el del equipo de Liniers que marcha puntero en la Liga Profesional de Fútbol. A pesar de que Gustavo Quinteros, actual director técnico, se puso a disposición para que Centurión pueda volver a jugar, todo fue en vano: "Hicimos todo lo que pudimos por Centurión. Incluso Quinteros tuvo una charla personal, lo invitó a la casa... pero bueno, tiene una personalidad difícil y cuesta llegarle", opinó Berlanga. "Desde Vélez intentamos ayudarlo, pusimos un montón de gente a trabajar exclusivamente para él, con profes para que se ponga bien físicamente, un psiquiatra especializado en el tema, todo", cerró.