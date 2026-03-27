Piastri es el más rápido con su McLaren en la segunda sesión de entrenamientos del GP de Japón

El McLaren de Oscar Piastri en acción durante la primera sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno en el circuito de Suzuka, Japón.

Oscar Piastri marcó con su McLaren el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón celebrada el ‌viernes, por delante de los pilotos ‌de Mercedes Kimi Antonelli y George Russell.

El australiano de 24 años, que no ha podido tomar la salida en ninguno de los dos grandes premios disputados hasta la fecha esta temporada, completó el circuito de Suzuka, de 5,8 kilómetros, en un minuto y 30,133 segundos.

Antonelli, motivado por su primera victoria en la Fórmula 1 en la última carrera en China, quedó a 0,092 segundos del mejor tiempo, ​mientras que el líder del ⁠campeonato, Russell, fue tercero, a 0,205 segundos.

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La pareja de Mercedes lideró los ‌tiempos en la primera sesión, con Russell como el más rápido ⁠por delante del italiano de 19 años. Les ⁠separan cuatro puntos en lo más alto de la clasificación del campeonato tras haber ganado una carrera cada uno, con Russell sumando además la victoria en la carrera ⁠sprint en China.

Ambos han copado la primera fila en todas las ​sesiones de clasificación hasta ahora, han terminado ambas carreras del ‌domingo en formación de uno-dos y podrían dar ‌a Mercedes su primer triplete de doble victoria en la apertura de ⁠temporada desde 2019.

El esfuerzo de Piastri por marcar el ritmo coronó un día alentador para McLaren después de que ninguno de sus dos autos pudiera tomar la salida en China. Su compañero de equipo, el campeón del mundo Lando Norris, fue ​el tercero ‌más rápido en la primera sesión de entrenamientos y el cuarto por la tarde. Piastri fue el cuarto más rápido en la sesión previa.

Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la fiabilidad de McLaren, ya que Norris pasó gran parte de ambas sesiones con su monoplaza en el garaje ⁠mientras se realizaban reparaciones.

Ferrari, el rival más cercano a Mercedes en las dos primeras rondas, situó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en quinta y sexta posición en ambas sesiones. El cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, fue el séptimo más rápido en la sesión inicial y el décimo en la segunda.

Nico Hulkenberg, de Audi, registró el séptimo mejor tiempo en la segunda sesión, por delante del piloto de ‌Williams Alex Albon y del Haas de Oliver Bearman.

Fernando Alonso, que cedió su Aston Martin al tercer piloto del equipo, Jak Crawford, para la sesión inicial, sólo pudo ser decimonoveno en lo que es una prueba en casa para Honda, el proveedor de motores del equipo. El español llegó tarde a Japón tras asistir al nacimiento ‌de su primer hijo.

No se produjeron incidentes importantes en ninguna de las dos sesiones.

Gabriel Bortoleto, de Audi, y Sergio Pérez, de Cadillac, se incorporaron tarde a la sesión debido a ‌los trabajos que se ⁠estaban realizando en sus bólidos. El novato Arvid Lindblad, de Racing Bulls, sólo completó una vuelta.

Albon se salió a la grava en ​las curvas de alta velocidad de Degner y más tarde chocó con el Cadillac del mexicano "Checo" Pérez en la sesión inaugural. También se detuvo brevemente en pista en la segunda sesión debido a problemas con el acelerador.

(Editado en español por Carlos Serrano)