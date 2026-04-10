Alarma en Estudiantes por varios casos de intoxicación en jugadores

Dos jugadores jugaron en el primer equipo del Pincha a pesar de haber sufrido un cuadro de intoxicación.

Las alarmas se encendieron hace unos días cuando se registraron varios jugadores del plantel de Estudiantes con un cuadro de intoxicación. Un dolor de cabeza que Alexander Medina no esperaba afrontar en la previa del partido que sus dirigidos debían desarrollar frente a Independiente de Medellín en el marco de la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Se estima que el problema es producto de un error interno del club.

Si se repasa el parte médico, los jugadores más afectados fueron Guido Carrillo y González Pirez, que son fundamentales para el armado del once titular y mucho más si en el camino hay un partido en el plano internacional. A pesar de la preocupación, el cuerpo médico del plantel informó que se encontraban en buen estado y que reunían las condiciones necesarias para afrontar el normal desarrollo de los 90 minutos del cotejo que se jugó en Colombia.

Al parecer, el problema no es producto de un consumo que se dio fuera de la Argentina, sino que fue en La Plata. “Según informaron desde el club, este malestar no se produjo en Colombia, sino que viene desde el 31 de marzo, debido a una contaminación en el agua del country de City Bell. Además, la pensión y otras actividades, como el básquet, también fueron afectadas”, expresaron desde TyC Sports. Algo que se encuentra apoyado en que el club obliga a sus jugadores a que tomen agua envasada cuando salen del país.

Problemas en Estudiantes de La Plata: fue inhibido por FIFA por una deuda con Inter Miami

De acuerdo con lo informado en la “Lista de Prohibición de Registro” de FIFA, se puede apreciar que Estudiantes de La Plata es uno de los tantos clubes argentinos que se encuentra incapacitado de sumar refuerzos cuando se produzca la apertura del próximo mercado de pases. Esto es producto de que mantiene una deuda más que considerable de 4.5 millones de dólares con el Inter Miami de Lionel Messi. El club de La Florida se cansó de esperar un gesto y denunció al Pincha para cobrar lo que le corresponde.

“Se originó por una deuda correspondiente a la transferencia de Facundo Farías, quien llegó al club platense en enero de 2025. En aquella operación, Estudiantes adquirió el 70% del pase a Inter Miami por un monto cercano a los 4.500.000 dólares. Sin embargo, el incumplimiento en los pagos derivó en una sanción oficial por parte de la FIFA, que incluyó al club en la denominada “Lista de Prohibición de Registro”, expresaron desde el portal Doble Amarilla.

La suspensión debe ser cancelada en las próximas semanas o llegar a un nuevo acuerdo con el Inter Miami que demuestre que hay una intención de pago. Caso contrario, Estudiantes podría llegar a recibir una extensión en la prohibición de sumar jugadores en el mercado de pases que comenzará después del Mundial. Y si el problema se extiende mucho más en el tiempo, la FIFA puede considerar oportuno el comienzo de la quita de puntos. Un detalle que puede complicar la clasificación a la parte final del Torneo Clausura, las copas de la temporada 2027 y comprometer el promedio por no descender. Es otro de los castigos que pueden encontrarse por falta de pago.