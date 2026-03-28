Lomónaco no es el único: el Betis de Pellegrini quiere a dos joyas del fútbol argentino

El extrenador de River y San Lorenzo viene al fútbol argentino para llevarse a tres jóvenes promesas

Días atrás se conoció que Kevin Lomónaco tendría avanzado un acuerdo de palabra para transformarse en jugador del Betis de España en los próximos meses. Sin embargo, hay un detalle que se escondía detrás de esta operación porque Manuel Pellegrini también pidió que se lleven a cabo gestiones por dos jugadores que están atravesando un gran nivel en el fútbol argentino.

“La operación se cerrará en €9.700.000 por la totalidad del pase, a pagar en tres cuotas y con tres bonos”, expresó el periodista Fernando Czyz en Doble Amarilla sobre el acuerdo que el zaguero y el conjunto español alcanzaron. No obstante, los medios partidarios del Rojo señalan que la oferta es real, pero no hay un propuesta formal a la institución. Un detalle más que importante, porque el jugador no puede decidir su futuro por su cuenta y mucho más cuando hay un contrato vigente.

El volante central tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre del 2027.

Por otro lado, el Betis del chileno Manuel Pellegrini se encuentra interesado en dos jugadores de gran presente. “Desde el lado del Pincha indicaron que ya hubo varias conversaciones por Mikel Amondarain y si bien no vislumbran una definición inminente, reconocieron que las negociaciones van por buen camino. Su contrato finaliza en diciembre de 2027 y la cifra por la que podría cerrarse el pase ronda los cinco millones de dólares”, manifestaron desde TyC Sports.

Hay que recordar que el conjunto platense se encuentra inhibido en FIFA por no pagar parte de los casi 4.5 millones de euros del pase de Facundo Farias. Se trata de un pedido que nació del Inter Miami, que se cansó de esperar una voluntad de pago y tomó acciones legales. Si el dinero no aparece antes del inicio del mercado de pases, el Pincha no podrá realizar incorporaciones por medio de compras o préstamos hasta que no cancele la deuda o llegue a un acuerdo para establecer un plan de pago a futuro.

El delantero tiene contrato hasta el final de la temporada 2029.

“Emisarios del Betis de España observaron muy bien a Valentín Dávila ante Independiente”, expresó el periodista Esteban Edul en ESPN. El joven delantero de 19 años viene de convertirle un gol a Independiente en lo que fue una victoria que generó bastante sorpresa. Por otro lado, se conoció que Talleres de Córdoba, frente a este interés, aceleró las charlas y decidió que el jugador firme la renovación de contrato. Una que ahora lo ata a la institución hasta diciembre del 2029. Lo cual obliga a pensar que no lo dejarán irse con cierta facilidad.

En tanto que los medios de Brasil señalan que la gira de los emisarios del Betis de España también tuvo un especial seguimiento a Kaiki del Cruzeiro. El lateral izquierdo de 22 años tiene contrato hasta diciembre del 2027 y de momento no realizó ninguna experiencia fuera de su país. De acuerdo con lo que Transfermarkt expone, su pase se encuentra valorado en 12 millones de euros. Aunque no se descarta que su ficha pueda llegar a costar casi 20 millones.

¿Qué clubes necesitan vender para levantar inhibiciones?

La “FIFA Registration Ban List” es una web que el organismo permite divisar aquellos clubes que fueron castigados a realizar incorporaciones en cada venta del mercado de pases. Los motivos son diversos, pero la mayoría aparece allí por no pagar las transferencias de jugadores o atrasos en ciertos compromisos económicos.

En lo que respecta al fútbol argentino, se puede apreciar que aparecen Atlético Tucumán, Newell's, San Lorenzo, Banfield, Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Junín, Independiente, Unión de Santa Fe y Sol de Mayo de Viedma. El nombre que más se repite es el del Ciclón, que dispone de cinco inhibiciones y ninguna de ellas señala cuántos periodos de fichajes no tiene permitido incorporar jugadores.

