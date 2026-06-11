Escocia y Haití buscan victoria crucial en debut, antes de difíciles partidos con Brasil y Marruecos

Imagen de archivo del jugador escocés Scott McTominay durante un partido amistoso ante Bolivia en el estadio Sports Illustrated, Harrison, Nueva Jersey, EEUU.

​Escocia y Haití no podrán permitirse empezar con calma su andadura en el Mundial cuando se enfrenten el sábado, ya que ‌ambos equipos necesitan una victoria ‌rápida en su debut en el torneo antes de enfrentarse a rivales más duros en los dos siguientes partidos.

Brasil, pentacampeón del mundo, y Marruecos —que derrotó a España y Portugal en su camino hacia las semifinales en 2022— también están en el Grupo C, lo que ejerce presión sobre "les grenadiers", a cargo del seleccionador francés Sébastien Migne, y sobre ​la Escocia de Steve ⁠Clarke para llevarse los tres puntos en el Boston Stadium.

Ninguno de ‌los dos países ha llegado nunca a la fase ⁠eliminatoria de un Mundial: Haití perdió sus ⁠tres partidos de la fase de grupos en su única participación anterior, en 1974, mientras que Escocia ha caído en la primera ronda en ⁠sus ocho participaciones.

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No obstante, la ampliación de la competición y la ​introducción este año de la ronda de 32 ‌facilitarán más que nunca el avance, ‌y es probable que basten un total de tres puntos en ⁠la fase de grupos más una diferencia de goles respetable.

Ambos equipos llegan a Boston con confianza.

Escocia marcó ocho goles en dos partidos de preparación contra Curazao y Bolivia, encajando solo uno.

Clarke —que lleva a los ​escoceses a su ‌primer Mundial desde 1998— afirmó que se enfrenta a "problemas fantásticos" a la hora de seleccionar su once inicial, ya que varios jugadores están en plena forma.

Lawrence Shankland, recién fichado por el Rangers de Glasgow, marcó tres goles en los dos ⁠últimos amistosos, mientras que el delantero del Torino Che Adams anotó un doblete contra Bolivia.

El centrocampista Ryan Christie declaró a la BBC que nadie se toma a la ligera a Haití —que ocupa el puesto 83 en la clasificación de la FIFA— "pero nos da la oportunidad de empezar con buen pie. Probablemente, si miras el grupo, es el más fácil sobre el papel".

Haití —reforzado por ‌la incorporación de Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor, ambos con experiencia en la Premier League inglesa— goleó a Nueva Zelanda por 4-0 antes de encajar dos goles en los últimos minutos y caer por 2-1 ante Perú en sus partidos previos al Mundial.

Los isleños caribeños, que disputaron sus partidos ‌de clasificación para el Mundial fuera de casa debido a la guerra de bandas que vive Haití, dependen de jugadores que militan en el extranjero, con ‌la única excepción ⁠del centrocampista Woodensky Pierre. Migne, el seleccionador, no ha pisado Haití.

Mientras que Escocia puede contar con su ruidosa "Tartan Army" ​de aficionados que viajan con el equipo, es probable que Haití también reciba el apoyo de sus seguidores en Boston, sede de la tercera comunidad haitiana más grande de Estados Unidos.

(Editado en español por Carlos Serrano)