Fabricio Oberto estrenó Reset: "La suerte toca al que la está todo el día buscando"

Fue parte de uno de los equipos que más lejos llegó a nivel deportivo en el país. Fabricio Oberto se colgó la medalla de oro con la Generación Dorada en Atenas y la de bronce en Beijing. Sin embargo, más allá de su extensa carrera, el ex basquetbolista es inquieto. Se retiró en 2013 por una afección cardíaca, puso un freno y volvió a arrancar pero con cosas nuevas.

En medio de la cuarentena, Oberto estrenó “Reset”. Un documental autobiográfico sobre su vida en la que muestra su reinvención más allá de la una cancha. La gloria en Grecia, el éxito en la NBA y un camino para demostrar que existe una vida más allá de la Generación Dorada.

El Destape- ¿Qué fue lo que tornó a la Generación Dorada incuestionable? ¿Fue el tiempo, fueron los éxitos o fue lo que demuestran?

Fabricio Oberto- No me gusta comparar equipos. Si bien es verdad que a veces se refleja de esta forma, este equipo tiene propia vida, su propia forma de hacer las cosas, lo ven cuando, en otro lugar, lo hacen de maneras diferentes ya sea con el equipo que compares. En muchos lados primero llega el resultado y después se activa lo que pasa detrás. En cambio este equipo tiene una identidad y eso en la Selección de básquet es lo que ha ido pasando. Tiene un estilo muy solidario para jugar, tenía muy en claro cuáles eran los roles y entendiendo su lugar. Esto es lo que hace un equipo diferente. Y, ahora, para lo que viene es similar. Porque cuando veo jugar a la Selección Argentina nos siguen representando de esta manera. Con esta idea de dar un talento en función del equipo.

ED- En la película en la que aparece Ginóbili y se ponen a hablar de la suerte. Como que está poco valorada, pero también que se tienen que dar factores ¿Qué factores se dieron en vos para que puedas desarrollar lo que hiciste?

Oberto- Ser cabeza dura. Creo que es lo fundamental, la suerte entra como factor cuando estás todos los días haciendo algo y la buscas. El que dice suerte generalmente empieza poniendo excusas. Lo que cuenta, sí. Es lo de un accidente. La suerte tiene que ver con valores externos a lo que vos hacés. No vas a tener suerte en un partido para meter un triple si no estás tirando todos los días mil triples. La suerte toca al que la está todo el día buscando. Si vamos los dos, marcamos una montaña que tiene oro y a los diez minutos vos te vas a tomar mate y yo me quedo 18 horas, en algún momento te voy a sacar ventaja. Es estadístico eso. Incluso si mi montaña tiene un 20% de oro, la ventaja te la voy a sacar igual.

ED-¿Y en esos factores donde está la suerte?

Oberto- En eso que pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Ponele, ahora. Hago una fiesta o me junto a comer un asado porque creo que nunca me va a pasar. A lo mejor no te toca a vos, pero si a los que están al lado. Entonces, si empoderamos la suerte, hagámoslo en la parte de los cuidados también porque vos no sabés si te puede tocar.

ED-¿Cualquiera puede llegar más allá de tener un talento o también depende de otros factores?

Oberto-Hay cosas que se analizan y se pueden ver. Y está claro. Hay personas que tienen más chances por donde están. Pero también he conocido personas que no han tenido una buena niñez y han salido adelante. Soy más creyente del “puedo ser la excepción”. Esa es la gente que se sobrepone a todo y hace grandes caminos. Una vez yo estaba una charla y uno me dice “che, yo soy de acá ¿puedo llegar?” y era una ciudad que era tras veces más grande que Las Varillas. Entonces por eso soy muy creyente de creer en las excepciones del '¿por que no? ¿Porque yo no?' A veces hablo le mando mensajes a chicos que tienen algunas dificultades motrices o alguna enfermedad y son excepciones que van por encima de todo. Que nunca van a bajar los brazos. Las historias más grosas del ser humano son esas. En la que ya pasó naufragio y sobreviven. Las historias en las que uno dice “yo puedo y quiero salir.” Y a lo mejor no llegas, pero vas a dormir muy tranquilo.

La película que cuenta la historia de Fabricio Oberto se puede ver por Cine.Ar play. Estará de forma gratuita, en principio, hasta el viernes 12 de junio. Las imágenes muestran a Oberto en un camino para encontrarse a sí mismo luego del retiro forzado, en 2013, por una afección cardíaca. “La verdad que me gustó mucho porque quedó bien claro de lo que trata. De lo que se habló. Las charlas son lo justo y tiene un viaje por detrás”, dijo a El Destape.

ED- ¿Cualquiera puede hacer un “reset”?

Oberto- Si, se puede. Quiere decir que uno puede tratar de ser mejor, de ser mejor personas. A mi lo que me dejó el básquet es lo que me sirve para hacer otros proyecto. Ojalá hubiera podido seguir jugando 30 años más después de los 38 y con el físico de los 22. Si tuviera esa tecnología seguro estaríamos jugando al básquet. Pero cada uno es tan diferente, tan necesario y vos tenes que entender tu cuerpo, tu mente. Entender qué te gusta. Y va mucho por ese lado. Yo, por ejemplo, soy una persona inquieta. Desde desafío físicos que, por todo esto, enero del año que viene iba a intentar el Aconcagua de nuevo. Pero lleva seis o siete meses de entrenamientos.

ED- Después de “resetear”, de acomodarte ¿Qué tan viejo sos?

Oberto- No pienso en eso. Me siento joven. Sí cada vez entiendo algo que no lo veía antes de los cuarenta. Es que hay que aprovechar, se va a acelerando tiempos. No puedo pasarme diez años con un proyecto que no lo amerite. Pero hacer caosas me mantiene joven. Como aprendo esto, lo otro. No juego al básquet porque después me duele muchísimo todo el cuerpo. Pero si trato de hacer cosas. No creo eso de hacerte el pibe, pero juego a la compu, en la play y puedo hablar con gente más joven porque hay cosas que te unen pero sin hacerte el pibe.

ED- ¿Y qué son los pibes que vienen ¿Qué generación viene?

Oberto- Yo creo que teniendo una hija adolescente, viendo los equipos de E-sports, los chicos. Tienen otra mentalidad, otra forma de ver también. Están más expuestos y eso genera que las cosas que hagan también sean superlativa. Antes a nosotros no se nos exponía tanto. También hay un montón de chicos, en diferentes lados, que hacen cosas fascinantes con la tecnología. Unos chicos en la India que pudieron desarrollar algunas modificaciones para mejorar la radiofrecuencia en las quimios y que sean más eficiente. También los veo con mensajes de cómo se preocupan en el mundo, los animales, el medioambiente. Incluso, también desde lo social como salieron en todos lados contra el racismo, la pandemia. Creo que son más que en nuestra época.