El sueño una vida se hace realidad: alemán Ouedraogo recibe convocatoria de última hora al Mundial

Assan Ouedraogo, de Alemania, celebra el sexto gol de su selección ante Eslovaquia por la eliminatoria al Mundial

​El centrocampista Assan Ouedraogo estaba de vacaciones en Marbella cuando recibió ‌una llamada para ‌incorporarse a la selección alemana para el Mundial tras la lesión de Lennart Karl, y el jugador de 20 años declaró el sábado que se trataba de un sueño de ​infancia hecho ⁠realidad.

Karl sufrió una rotura muscular ‌durante el entrenamiento previo al ⁠partido amistoso del sábado ⁠contra Estados Unidos en Chicago, y el seleccionador Julian Nagelsmann recurrió al jugador ⁠del RB Leipzig.

"Recibí la llamada ​del seleccionador el viernes ‌por la noche mientras ‌estaba de vacaciones", declaró Ouedraogo en ⁠una entrevista en la página web de su club.

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"Cuando Julian Nagelsmann me dijo que formaba parte de ​la ‌convocatoria, necesité un momento para asimilarlo y darme cuenta de lo que había pasado antes de irme a hacer las maletas".

Ouedraogo ⁠ha disputado un partido con Alemania, cuando salió desde el banquillo para marcar el último gol en la victoria 6-0 sobre Eslovaquia en noviembre, en el último partido de la clasificación de la ‌UEFA al Mundial.

"Me hace sentir muy orgulloso representar a Alemania en el Mundial", declaró Ouedraogo. "Se ha hecho realidad un sueño de mi infancia, por el ‌que he trabajado duro".

Alemania, cuyo último título mundial data de 2014, comenzará su andadura ‌en el ⁠Grupo E contra Curazao el 14 de junio en ​Houston, antes de enfrentarse a Costa de Marfil y Ecuador.

Con información de Reuters