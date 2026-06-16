El mediocampista francés Rabiot se une a Vinícius en sus críticas al campo de Nueva York

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia vs Senegal

Por Shariq Khan ​y Rosalba O'Brien

EAST RUTHERFORD, 16 jun (Reuters) - El mediocampista francés Adrien Rabiot expresó su preocupación por ‌la calidad del ‌terreno de juego del estadio de Nueva York/Nueva Jersey tras la victoria por 3-1 de su selección sobre Senegal el martes, que coincidió con la frustración del delantero brasileño Vinícius Jr. por la sequedad de la superficie.

Rabiot, que dio una asistencia ​en el primer ⁠partido de Francia en el Grupo I, ‌dijo que el terreno de juego que ⁠acogerá la final del Mundial ⁠en julio no parecía un campo de verdad, sino más bien una superficie artificial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El campo (...) ni siquiera ⁠sé si se le puede llamar así. ​Parecía más bien una superficie ‌artificial: bastante dura y bastante ‌rígida", dijo Rabiot a los periodistas.

El seleccionador de ⁠Francia, Didier Deschamps, calificó el terreno de juego de "superficie especial" cuando se le preguntó al respecto en una rueda de prensa.

"Creo que probablemente ​hay hormigón ‌debajo, son fibras muy cortas", señaló Deschamps.

El terreno de juego se notaba diferente al de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado, que también ⁠se disputó en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, añadió Deschamps. "El rebote es un poco diferente", señaló, y añadió que su equipo se está adaptando a las condiciones.

El brasileño Vinícius había expresado también su preocupación por la sequedad del terreno de juego después ‌de que su equipo empatara a 1-1 con Marruecos en el primer partido disputado en el estadio el sábado.

"En la segunda parte, con el calor, el terreno de juego se seca muy rápido. El ‌partido se vuelve muy lento y no conseguimos entrar en nuestro ritmo", había declarado Vinícius.

Senegal se enfrentará a ‌Noruega en ⁠el próximo partido que se disputará en el estadio el 22 de junio.

(Reporte ​de Shariq Khan y Rosalba O'Brien en Nueva Jersey, con información adicional de Fernando Kallas; edición de Christian Radnedge, editado en español por Daniela Desantis)