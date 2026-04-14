Mascherano deja su cargo como DT de Inter Miami "por razones personales"

FOTO ARCHIVO-El entrenador del Inter Miami CF, Javier Mascherano, llega al estadio antes del partido contra el FC Cincinnati en el Chase Stadium

​El argentino Javier Mascherano ha dimitido como entrenador del Inter Miami ‌por motivos ‌personales, informó el club el martes.

Mascherano, que fue nombrado en noviembre de 2024, llevó al equipo a conquistar su primer título de la MLS Cup y el ​campeonato de la ⁠Conferencia Este.

"Quiero comunicarles a todos ‌que, por razones personales, ⁠he decidido finalizar mi ⁠etapa como entrenador de Inter Miami CF", dijo Mascherano en un comunicado ⁠publicado en la web del ​club.

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"Siempre llevaré conmigo el ‌recuerdo de nuestra ‌primera estrella, y desde donde esté ⁠seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el ​Club seguirá ‌cosechando éxitos en el futuro", agregó.

El exinternacional argentino, de 41 años, también dirigió al equipo en el Mundial de ⁠Clubes del año pasado. Inter se convirtió en el primer equipo de la MLS en alcanzar las eliminatorias de la competición.

Guillermo Hoyos, que ha estado supervisando la estructura de desarrollo ‌profesional del Miami, asumirá el cargo de entrenador.

"Javier forma parte para siempre de la historia de este Club y siempre tendrá un lugar ‌de honor en la familia del Inter Miami CF (...) Respetamos su decisión y ‌le estamos ⁠enormemente agradecidos por todo lo que aportó", dijo por ​su parte el club.

Con información de Reuters