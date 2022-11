Polonia se siente igual de importante que México, dice DT

El seleccionador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, aseguró que México no es el favorito para ganar en su debut el martes en el Grupo C del Mundial, y afirmó que todos los equipos del torneo merecen estar allí.

Polonia, que disputa su noveno Mundial, no ha superado la fase de grupos desde 1986 y enfrentará a México, Arabia Saudita y Argentina en su intento por llegar a octavos de final en Qatar.

"Si digo que no hay razones lógicas para que Polonia supere el grupo, dirán que soy un hombre de poca fe (...) creo que podemos pasar", dijo Michniewicz a periodistas el lunes.

"Tenemos jugadores experimentados que han jugado muchos torneos, y hay muchos jóvenes que están aprendiendo de los grandes torneos aquí en Qatar. Creo que esta mezcla es adecuada para nosotros", agregó.

Consultado sobre si México era el favorito, dado que la última vez que no llegó a la fase eliminatoria fue en 1978, Michniewicz discrepó.

"No miramos a México de esta manera. No veo tanta disparidad entre nosotros, tampoco entre nosotros y Arabia Saudita o Argentina", dijo. "Todos estamos en el Mundial, nos sentimos tan importantes como nuestros competidores en el grupo. No les damos ningún rango especial".

México, sin embargo, tiene un sólido historial en sus estrenos en el Mundial, con cinco victorias y un empate en sus seis últimos torneos.

La última vez que Polonia ganó su partido inaugural del Mundial fue hace casi 50 años, cuando venció a Argentina 3-2 en 1974 y se hizo con el tercer puesto tras vencer a Brasil por 1-0.

"El primer partido es crucial", dijo el portero Wojciech Szczesny. "Espero que mañana tengamos un buen ritmo (...) sólo tuvimos tres días desde la llegada para preparar el partido, bromeamos entre nosotros diciendo que no tuvimos tiempo para estropear las cosas", bromeó.

Con información de Reuters