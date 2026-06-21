DT Solbakken descarta previsiones casi seguras de que Noruega pase a la fase eliminatoria del Mundial

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, reacciona durante el partido con Irak

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, se muestra escéptico ante un modelo matemático que sitúa las posibilidades ‌de su equipo de pasar ‌a la fase eliminatoria del Mundial en 99% tras su contundente victoria por 4-1 ante Irak en el partido inaugural.

El Centro Noruego de Cálculo, una fundación de investigación independiente sin ánimo de lucro, ha llevado a cabo 100.000 simulaciones y actualiza el pronóstico cada 10 minutos en su página web.

Sin embargo, Solbakken cree ​que su equipo ⁠aún necesita, como mínimo, un empate frente a Senegal o ‌Francia en sus dos últimos partidos para garantizar ⁠el pase a la siguiente fase.

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"Creo que ⁠debemos partir de la base de que necesitamos sumar un punto más para tener la certeza absoluta de pasar de ronda. Creo ⁠que el Centro Noruego de Cálculo está haciendo mal ​los cálculos; podría suponer un duro golpe (si el ‌cálculo es erróneo)", dijo a ‌los periodistas el técnico de 58 años.

La fundación señaló que ⁠sus cálculos, realizados por Torstein Maeland Fjeldstad y Alexander Johan Arntzen, se basan en "casi 30 años de estadísticas futbolísticas, datos que se remontan a mediados de la década de 1990 y ​modelos estadísticos modernos".

"Nuestro ‌modelo considera que Noruega es un equipo muy bueno y se ha visto gratamente sorprendido por la victoria por 4-1 sobre Irak. Esto también repercute en los equipos de otros grupos, que se ven relegados", explicó ⁠Fjeldstad, investigador sénior, al periódico Verdens Gang.

"La previsión puede variar a medida que se disputen más partidos en la fase de grupos", añadió.

Solbakken, que jugó con Noruega la última vez que se clasificó para la fase final del Mundial, en 1998 —donde fue eliminada en octavos de final por Italia—, podría tener motivos de sobra para mostrarse cauteloso.

Su ‌vecina Suecia tuvo un comienzo fulgurante similar con un triunfo por 5-1 sobre Túnez, pero el sábado volvió a la realidad al perder ante Países Bajos por el mismo marcador, y ahora ocupa el tercer puesto de su grupo, detrás de Japón y los neerlandeses.

El ‌investigador Fjeldstad explicó que la cifra del 99% no era más que un pronóstico.

"Es importante señalar que, si decimos que Noruega va a pasar de ‌ronda, también nos 'equivocamos' ⁠el 22% de las veces", dijo en la página web de la fundación.

Noruega se enfrentará a Senegal ​en su segundo partido el lunes, antes de cerrar su participación en el Grupo I frente a Francia el 26 de junio.

Con información de Reuters