DT Irak ve aspectos positivos pese a derrota 4-1 ante Noruega en debut en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Irak contra Noruega

El ​seleccionador de Irak, Graham Arnold, animó el martes a sus jugadores ‌a no desanimarse ‌tras la derrota 4-1 ante Noruega en el debut en el Mundial, y les recordó que aún tienen dos oportunidades más para conseguir una victoria que les permita pasar a las fases ​eliminatorias.

Erling Haaland marcó ⁠dos veces y Leo Ostigard también ‌anotó para el elenco europeo, ⁠mientras que Aymen Hussein marcó ⁠el empate transitorio para Irak pero luego puso el 4-1 definitivo con un autogol.

"Ejercimos ⁠una buena presión sobre Noruega", afirmó ​Arnold. "Pero un par de ‌errores ante jugadores de ‌este nivel siempre te pasan factura. ⁠Así que tenemos que aprender de nuestros errores".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El australiano señaló que el segundo gol de Noruega, que surgió de ​un ‌pase atrás flojo al portero iraquí Jalal Hassan, fue un punto de inflexión.

"Probablemente les afectó mucho mentalmente", relató. "Intenté animarlos y decirles que ya ⁠es agua pasada y que tenemos que superarlo".

A pesar de la derrota, Arnold afirmó que Irak sigue teniendo muchas posibilidades de clasificarse para la fase eliminatoria. Noruega lidera el Grupo I por diferencia de goles, ‌mientras que Francia también suma tres puntos tras imponerse 3-1 a Senegal.

Dado que ocho mejores terceros clasifican en el formato ampliado a 48 selecciones del Mundial, Arnold ‌señaló que no había motivo para entrar en pánico.

"Estamos en la fase de grupos, ‌hay nueve ⁠puntos en juego", dijo el DT. "Todavía hay posibilidades de quedar terceros. ​Tres puntos deberían bastar para pasar de ronda".

Con información de Reuters