DT Irak ve aspectos positivos pese a derrota 4-1 ante Noruega en debut en el Mundial

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, animó el martes a sus jugadores a no desanimarse tras la derrota 4-1 ante Noruega en el debut en el Mundial, y les recordó que aún tienen dos oportunidades más para conseguir una victoria que les permita pasar a las fases eliminatorias.
Erling Haaland marcó dos veces y Leo Ostigard también anotó para el elenco europeo, mientras que Aymen Hussein marcó el empate transitorio para Irak pero luego puso el 4-1 definitivo con un autogol.
"Ejercimos una buena presión sobre Noruega", afirmó Arnold. "Pero un par de errores ante jugadores de este nivel siempre te pasan factura. Así que tenemos que aprender de nuestros errores".
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El australiano señaló que el segundo gol de Noruega, que surgió de un pase atrás flojo al portero iraquí Jalal Hassan, fue un punto de inflexión.
"Probablemente les afectó mucho mentalmente", relató. "Intenté animarlos y decirles que ya es agua pasada y que tenemos que superarlo".
A pesar de la derrota, Arnold afirmó que Irak sigue teniendo muchas posibilidades de clasificarse para la fase eliminatoria. Noruega lidera el Grupo I por diferencia de goles, mientras que Francia también suma tres puntos tras imponerse 3-1 a Senegal.
Dado que ocho mejores terceros clasifican en el formato ampliado a 48 selecciones del Mundial, Arnold señaló que no había motivo para entrar en pánico.
"Estamos en la fase de grupos, hay nueve puntos en juego", dijo el DT. "Todavía hay posibilidades de quedar terceros. Tres puntos deberían bastar para pasar de ronda".
Con información de Reuters