DT de Bélgica intenta calmar la fiebre por Lukaku tras gol en amistoso

Romelu Lukaku de Bélgica durante el amistoso con Croacia

​El entrenador de Bélgica, Rudi García, quiere moderar las expectativas sobre una posible recuperación de ‌Romelu Lukaku, quien esta ‌semana marcó su gol número 90 con la selección.

Lukaku no fue titular en ningún partido del Napoli esta temporada, solo marcó un gol y estuvo mucho tiempo de baja por una lesión en el tendón de la corva, por lo ​que su convocatoria ⁠para el Mundial parecía una apuesta arriesgada.

Pero el ‌máximo goleador de Bélgica saltó al campo ⁠el martes en su ⁠primer partido con la selección en 12 meses y marcó de inmediato en la victoria 2-0 sobre Croacia ⁠en Rijeka.

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García, sin embargo, advirtió que no ​hay que exigir demasiado al jugador ‌de 33 años mientras continúa ‌su recuperación.

"Debemos mantener los pies en la ⁠tierra", declaró el entrenador en una rueda de prensa el viernes, un día antes del amistoso contra Túnez en Bruselas.

"No debemos precipitarnos. Me alegré ​mucho por ‌el gol de Romelu contra Croacia, al igual que el resto de la plantilla. Eso es muy importante porque Romelu vive para marcar goles. Mentalmente, fue muy positivo".

"Pero el ⁠gran peligro ahora es que ustedes -los medios de comunicación y los aficionados- empiecen a pensar que ya está completamente listo. Ha recorrido un largo camino y aún le queda algo de distancia por recorrer. Pensar que será titular contra Egipto es todavía demasiado prematuro", ‌remarcó.

El primer partido de Bélgica en el Grupo G del Mundial será contra Egipto en Seattle el 15 de junio.

"Apenas ha jugado esta temporada y casi ni ha entrenado con el grupo. Así que ‌se necesitará más tiempo para que esté listo para jugar más de media hora. Especialmente si queremos mantenerlo en ‌forma".

"Hay muchas ⁠posibilidades de que juegue unos 25 minutos contra Túnez, pero es poco probable ​que sea mucho más que eso", dijo García sobre el amistoso del sábado.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)