| Dónde queda Bosnia y Herzegovina, selección del Mundial 2026: mapa, ubicación e idioma

Bosnia y Herzegovina.

El Mundial 2026 reúne a 48 selecciones de todo el planeta y, entre ellas, aparece un nombre que despierta curiosidad entre muchos fanáticos: Bosnia y Herzegovina. El conjunto balcánico consiguió la clasificación para la segunda Copa del Mundo de su historia y volverá a competir en el máximo escenario del fútbol después de su única participación en Brasil 2014.

Integrante del Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza, el seleccionado conocido como los "Dragones" llega con el objetivo de convertirse en una de las revelaciones del torneo. Si bien no figura entre los candidatos al título, sus sólidas actuaciones en las Eliminatorias europeas y la presencia de futbolistas con experiencia internacional alimentan la ilusión de sus hinchas.

Dónde queda Bosnia y Herzegovina y por qué es un país clave en los Balcanes

Bosnia y Herzegovina está ubicada en el sudeste de Europa, en la región conocida como los Balcanes. Limita al norte, oeste y sur con Croacia, al este con Serbia y al sureste con Montenegro.

Con una superficie de 51.129 kilómetros cuadrados, posee una particularidad geográfica que suele llamar la atención: cuenta con una pequeña salida al mar Adriático de apenas 20 kilómetros, concentrada alrededor de la ciudad de Neum.

Su territorio está atravesado por los Alpes Dináricos, una extensa cadena montañosa que le otorga paisajes de gran belleza natural. Además, gran parte de su superficie está cubierta por bosques, lo que convierte al país en uno de los más verdes de Europa.

A lo largo de la historia, Bosnia y Herzegovina fue considerada un puente entre Oriente y Occidente. Esa posición estratégica dejó huellas visibles en su arquitectura, su cultura y sus tradiciones religiosas, especialmente en su capital, Sarajevo, una de las ciudades más emblemáticas del continente.

Qué idioma se habla en Bosnia y Herzegovina y cuáles son sus datos principales

La capital del país es Sarajevo, ciudad recordada mundialmente por haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 y por el conflicto bélico que marcó la región durante la década de 1990.

Bosnia y Herzegovina tiene una población de 3.531.159 habitantes, según el censo realizado en 2022. Sus idiomas oficiales son el bosnio, el croata y el serbio, reflejo de la diversidad cultural que caracteriza al país.

Entre otros datos relevantes, utiliza el marco bosnioherzegovino (BAM) como moneda oficial y cuenta con un sistema político singular: una presidencia tripartita integrada actualmente por Denis Bećirović, Željka Cvijanović y Željko Komšić.

Cómo llega Bosnia al Mundial 2026 y quiénes son sus principales figuras

Los "Zmajevi" o "Dragones" lograron una clasificación histórica al Mundial 2026 y vuelven a la máxima cita del fútbol después de 12 años. El equipo mostró un rendimiento competitivo durante las Eliminatorias de la UEFA y consiguió avanzar en una de las regiones más exigentes del planeta.

Su plantel combina juventud y experiencia. Entre los nombres destacados aparecen Ermedin Demirović, delantero del Stuttgart alemán; Amar Dedić, una de las promesas surgidas del RB Salzburgo; y el histórico Edin Džeko, uno de los máximos ídolos del fútbol bosnio.

La Selección de Bosnia y Herzegovina.

En la fase de grupos del Mundial 2026 ya empató con Canadá, aunque aún resta disputar dos encuentros:

18 de junio (16:00): Bosnia y Herzegovina vs. Suiza.

24 de junio (16:00): Qatar vs. Bosnia y Herzegovina.

Los horarios correspondientes a la Argentina.