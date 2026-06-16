Ángel de Brito se la pudrió a Jonatan Viale en vivo.

Jonatan Viale llamó la atención de todos luego de su más reciente editorial en TN, al tirarle una indirecta a Marcela Feudale y catalogarla como "la locutora de Tinelli", bajándole el precio. Lejos de quedarse brazos cruzados, esta le respondió de forma contundente en las redes sociales.

"El tipo para ningunearme me dice 'la locutora de Tinelli'. Orgullosamente locutora nacional y de Tinelli. Yo al menos me reía, a vos te dictan preguntas Joni. Y lo que es peor es que tus compañeros te detestan, porque te vendieron. Saludos", disparó contundente, en un intercambio de declaraciones que tuvo gran repercusión en los medios de espectáculos, incluyendo a LAM. Allí, Ángel de Brito habló sobre el tema y destrozó a Viale por su actitud.

Marcela Feudale fue ninguneada por Jonatan Viale.

¿Qué le dijo Ángel de Brito a Jonatan Viale?

En primera medida, el conductor expuso que "ella no hizo nada, Jony Viale la buscó". "Obviamente coincido con Marcela, era innecesario meterla como 'la conductora de Tinelli'", añadió al respecto, dejando una opinión más que filosa: "Para mí lo hizo de boludo, de querer ningunearla, porque Jony tiene esas cosas de meterse en bretes".

Tras pasar un compacto que resumía el conflicto, incluyendo además la palabra de Feudale, De Brito señaló: "Por supuesto que lo fuimos a buscar a Jony, como siempre escapa como una rata, hace unos operativos para salir... No sé a quién le debe guita. Un pibe que no puede dar la cara a su edad y contestar esta estupidez..".

Lejos de frenar ahí, prosiguió: "Me parece un boludo. Qué cristal. Se hacen los cancheros. Si te ninguneo y después me vienen a preguntar, voy a contestar, no me voy en helicóptero. Es de cagón". Finalmente, luego de contar que trabajó con Jony Viale y que tiene "un ego...", contó: "Cuando trabajábamos acá en Intratables pedía hacer él la editorial de todo".