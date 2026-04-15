La frase del día, de Diego Maradona sobre los jubilados: "Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados"

Diego Armando Maradona demostró dentro y fuera de la cancha que no podía ser tibio y le regaló a la Argentina frases que hasta el día de hoy tienen vigencia. Marcado por su origen humilde, los problemas sociales le preocupaban a "Pelusa", quien en más de una ocasión se solidarizó con grupos golpeados por la situación económica del país.

"Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados", sostuvo en 1992 y dejó una de sus frases históricas. La crítica había sido directa al gobierno de Carlos Menem, luego de cruzarse una movilización de jubilados en pleno centro porteño.

Cómo fue el día que Maradona estuvo en una marcha de jubilados

El 14 de octubre de 1992, las calles del centro de Buenos Aires fueron escenario de uno de los momentos más caóticos. Mientras columnas de jubilados avanzaban frente a Tribunales contra el veto de Carlos Menem -quien había cancelado el uso de fondos de la privatización de YPF para aumentar los haberes previsionales-, Diego Maradona aparecía en plena manifestación.

El astro no formaba parte de la movilización, sino que se encontraba ahí porque salía de una audiencia judicial ante la jueza Amelia Berraz de Vidal, frente a la detención del año anterior. Diego, que ya militaba en el Sevilla, aprovechó una gira de su equipo por Argentina para presentarse en el juzgado.

Tras salir de Tribunales, Maradona intentó caminar cinco cuadras hasta el Círculo de Periodistas Deportivos para despedir al relator José María Muñoz, recientemente fallecido. Sin embargo, lo que tenía que ser un trayecto breve se convirtió en una seguidilla de empujones. En medio del tumulto, incluso se lo escuchó decirle a su entonces suegro, Coco Villafañe: “Menos mal que eran dos cuadras, te dije de venir con el auto, botón".

Entre el caos y los reclamos de los manifestantes que le pedían empatía diciéndole “No te enojes con nosotros, somos jubilados”, Diego se encontraba visiblemente molesto por una razón muy diferente a la manifestación: le habían robado la gorra.

En uno de los idas y vueltas, le preguntaron por qué se enojaba por una gorra. "Sí, me cago porque era un recuerdo", respondió el Diez molesto. El encontronazo terminó con Diego dándole un tucumanazo a un transeúnte que no formaba parte de la manifestación. Más de 20 años después, en 2015, el protagonista del encuentro explicaría: “Había venido de San Nicolás a una escribanía, pasé por ahí y dije ‘Uy, Maradona’. Pero yo no le saqué la gorra”.

Entre el caos Maradona se encontró con la prensa y lanzó la recordada frase, luego de que alguien le preguntara por qué no bancaba a los manifestantes. “Mirá si no voy a bancar a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza”, expresó.

No fue la única vez que Maradona defendió a los jubilados

Por fuera de sus idas y vueltas con el expresidente Menem, el futbolista siempre defendió a los jubilados. “Yo banco a la política, todo lo que quieras, pero vamos a darle de comer a la gente, vamos a hacer lo de los jubilados, vamos a hacer lo de los maestros, vamos a hacer cosas concretas, viejo", pidió también en 1992 durante una entrevista con Gonzalo Bonadeo.

Años después, apuntó contra quien fue ministro de Economía de Menem y autor de la convertibilidad, Domingo Felipe Cavallo. Sobre él, Maradona decía en 2001 solo semanas antes del corralito y la salida del presidente Fernando De la Rúa del poder: “Cavallo apretó las clavijas para que estemos ahí. Yo me pude haber dado un ‘violinazo’ algún día, pero la memoria no me pegó. Yo me acuerdo cuando Cavallo lloraba por los jubilados y después a los primeros que les sacó el ajuste fue a ellos. Cavallo tiene que ir preso con Menem”.