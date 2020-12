Pese a que pasó casi un mes, todavía es difícil de asimilar que murió Diego Maradona. El mejor futbolista de todos los tiempos, y una de las personas más reconocidas en la historia a nivel mundial, falleció el pasado 25 de noviembre. Mientras la Justicia todavía investiga qué fue lo que sucedió antes de que falleciera, sus familiares todavía siguen recordándolo. Y Dalma Maradona, una de sus hijas, ha hecho una revelación que justamente coincidió con la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Libertadores 2020: con un relato emotivo, contó cuáles eran las locuras que Pelusa tenía por el Xeneize.

Anoche, en la Bombonera, Boca venció 2-0 a Racing en la máxima competencia de América y avanzó a las semifinales, instancia en la que se enfrentará a Santos (Brasil). Teniendo en cuenta que Diego era fanático del Xeneize, Dalma se emocionó al recordar qué es lo que su padre hacía cuando el conjunto de la Ribera jugaba.

Con una camiseta de Boca, y un sello de la figura de Diego Maradona en el pecho, Dalma escribió: "Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... ¡Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos!".

Dalma reveló cuáles eran las locuras que Diego Maradona hacía por Boca:

Dalma dio a conocer algunas de las locuras que Diego Maradona hizo por Boca, club que siempre amó y en el que tuvo la chance de salir campeón como futbolista: "Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil... Cierro los ojos y estamos ahí... ¡Yo ya gané! ¡Te extraño todos los días! ¡No necesito más! ¡Gracias por hacerme amar estos colores! ¡Qué lindo es ser de Boca! ¡Gracias papá!".

Diego Maradona fue campeón con Boca en su época de futbolista:

Diego Armando Maradona jugó en el Xeneize en dos etapas: la primera fue entre 1981, año en el que marcó 28 goles y aportó 17 asistencias en 40 partidos oficiales, y también consiguió el Torneo Metropolitano 1981. Luego, en su segunda etapa (entre 1995 y 1997), no logró salir campeón, pero convirtió 35 goles y 27 asistencias en 70 duelos oficiales.