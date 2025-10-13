Sorpresa en el fútbol: Diego Díaz mandó al frente a varios jugadores de Independiente que estaban en el boliche

Díaz anunció que algunos titulares del Rojo estuvieron de fiesta

La noche del domingo expuso que Independiente sigue sin poder levantar cabeza, porque nuevamente volvió a encontrarse con la derrota pero en esta oportunidad ante Lanús con un marcado que culminó con un 2-0 y dos expulsiones. Algo que despertó el enojo de los hinchas por lo visto en el campo de juego y por el aviso que Diego Díaz realizó en su programa. Uno que salpica de gran manera al plantel.

Mientras se estaba desarrollando el encuentro, el exjugador contó un pequeño hecho de su vida privada de que manera azarosa se vinculó con el plantel del "Rojo". "Algunas cosas me las voy a guardar porque tengo códigos. Le voy a decir a algunos jugadores que tienen que portarse bien porque el viejito que salió a dar una vuelta los vio a algun que otro jugador de Independiente dando vueltitas hasta las cuatro de la mañana como mínimo", señaló en Picado TV.

De acuerdo con lo expresado, la denuncia expone que esta salida grupal de los jugadores de Independiente se habría dado en las noches previas del partido ante Lanús. “Yo me fui de donde estaba en La Costanera y había algunos que estaban ahí adentro todavía. Y algunos de los que estaban ahí adentro yo miré y dije: ‘Me imagino que no van a jugar estos el domingo. Imagino que deben estar suspendidos o deben estar con alguna lesión’. Y los veo ahora que están adentro de la cancha", profundizó.

Si se repasa, la formación se puede apreciar que Gustavo Quintero hizo uso de Rodrigo Rey, Milton Valenzuela, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Federico Vera, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández, Pablo Galdames, Matías Abaldo, Ignacio Pusesetto y Santiago Montiel. Además se debe mencionar que se produjeron los ingresos de Leonardo Godoy, Federico Mancuello, Enzo Taborda y Gabriel Ávalos.

Una denuncia en un momento particular

En lo deportivo, Independiente está atravesando una crisis deportiva bastante grande porque es el único equipo del Torneo Clausura que no sabe lo que es sumar de a tres unidades. Esto es producto de que lleva seis empates y cinco derrotas, lo que dan como resultado que se encuentre en la última posición de la Zona B, además de estar afuera de las copa internacionales de la temporada 2026.

Para encontrar el último triunfo del "Rojo" es necesario retroceder hasta el 29 de junio del 2025 en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Mendoza, que acaba de ascender a la primera división. Desde entonces, el equipo coleccionó 14 sin ganar y está a tres de alcanzar la peor racha de su historia que fue de 17 seguidos durante la temporada 2012.