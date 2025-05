La frase maradoniana de una jueza en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Una de las juezas presentes en el juicio por la muerte de Diego Armanado Maradona trascendió durante la jornada de este jueves 29 de mayo por usar una frase "maradoniana" en una jornada olvidable para este caso. Es que el juicio en cuestión se declaró nulo después de que la magistrada Julieta Makintach protagonice un verdadero escándalo que incluyó filmaciones ilegales para un documental. Tras varios días de incertidumbre, se definió que no seguirá después de la polémica -al menos por ahora- y uno de los momentos más llamativos fue el que tuvo a Verónica Di Tomasso como protagonista.

La jueza en cuestión hizo referencia a todo lo sucedido utilizando palabras similares a las que esbozó el propio Diez el día de su partido despedida en La Bombonera. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", dijo el "Pelusa" para un estadio desbordado aquel 10 de noviembre del 2001 y quedó para el recuerdo de millones de hinchas en todo el mundo. Tal es así que Di Tomasso habló de la nulidad del juicio y eligió términos similares para deslizar su opinión sobre lo que pasó.

La frase maradoniana de la jueza Di Tomasso en el juicio

"Hubo una persona que se equivocó y pagó, está pagando y seguramente va a tener que seguir dando explicaciones. Pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha", esbozó la jueza haciendo referencia justamente a la Dra. Julieta Makintach, quien fue la protagonista del escándalo que se desató en medio del juicio y a quien su colega también culpó diciendo que no fue prolija. Uno de los que reaccionó ante estas palabras fue Leopoldo Luque, neurocirujano imputado, quien respondió: "La jueza diciendo 'La Justicia no se mancha' mirando a las hijas de Maradona es una joda.

La jueza Verónica Di Tomasso usó una frase maradoniana en pleno juicio

Cuándo será el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

Varios abogados de las distintas partes hablaron y dieron su postura al respecto. Uno de ellos fue el abogado de Mariano Perroni, Miguel Ángel Pierri, quien declaró: "Los jueces aceptaron y declararon la nulidad de todo lo actuado, volvemos a los inicios de la prueba. Mantuvieron su ajenidad en todo lo ocurrido, solo responsabilizaron a la Dra. Makintach. Tal cual esperábamos, renunciaron ellos también. Se vuelve a la audiencia de marzo de 2024 y esperamos que se defina si es el Tribunal 1 o 5. "El llamamiento a la audiencia 338 se puede hacer en dos meses y el llamamiento a juicio, 60 días más. Entre diciembre y enero, estaríamos en el juicio".

Gastón Marano -abogado del excustodio de Diego Armando Maradona-, por su parte sostuvo :"Hay que ser muy optimista para pensar que el juicio puede ser este año. Va a depender de los abogados que intervienen en este juicio, yo no intervengo. Si alguno plantea un recurso, resolverá la Cámara. Desconozco por completo cuándo será". De esta manera, casi que descartó que sea en 2025, aunque la chance de que se lleve a cabo entre fin de año y comienzos del 2026 está latente.