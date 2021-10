El emotivo homenaje que preparan Boca y Gimnasia para el cumpleaños de Diego Maradona

Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata preparan un sentido y emotivo homenaje a Diego Armando Maradona que llevarán a cabo el día de su cumpleaños número 61.

El próximo 30 de octubre será un día muy especial. Diego Armando Maradona cumpliría 61 años y el mundo hablará de él tal como sucede siempre. Recordarán sus máximos logros, el gol inolvidable contra Inglaterra en México 1986 y la gran alegría que le dio al pueblo argentino. Pero Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se enfrentarán esa misma noche, realizarán un emotivo homenaje para el "Pelusa".

Tanto la fecha de su cumpleaños como la de su fallecimiento están guardadas en la memoria de cada fanático. Es por eso que se lo rememorará con distintos reconocimientos aunque ya no esté. La huella que dejó es imborrable y lo que logró a través de los años sin dudas quedó en la historia grande del fútbol.

Aún no hay detalles de cómo será, como así tampoco de qué hará cada club. Se verán las caras nuevamente tras poco más de un año y medio. Se enfrentaron en la definición de la Superliga 2019/2020 cuando el "Xeneize" se impuso por 1 a 0 con gol de Carlos Tévez y se consagró campeón el pasado 7 de marzo de 2020. Diego pisó el estadio de Boca días antes que se frene el fútbol en nuestro país debido a la pandemia y nunca más volvió.

En todas las canchas del fútbol argentino se realizarán distintos homenajes aunque sin dudas el que se llevará a cabo allí será el más sentido. No sólo porque el "Diego" fue un gran referente de la institución sino porque además el "Lobo" de La Plata fue su último club como DT. Cabe destacar que el encuentro tendrá otro condimento que lo hará aún más especial y será la presencia del público.

El primer reconocimiento en La Bombonera con gente

La demostración de la hinchada del club de La Ribera el sábado 9 de octubre cuando se cumplieron los 10 minutos de juego en el partido ante Lanús donde Boca se impuso por 4 a 2 fue sólo una previa de lo que se vendrá. Los aplausos hacia Maradona bajaron de todas las tribunas del estadio tal como pasó en los partidos que disputó la Selección Argentina.

Messi se quebró hablando de la muerte de Maradona

El mejor del mundo recordó el triste día del fallecimiento del Diego y cómo lo vivió: "Estaba en casa cuando me enteré. Antes que se difundiera la noticia mi papá me escribió '¿Sabés algo de Diego?' No sabía de qué estaba hablando y me dijo que acababa de morir", afirmó Leo sobre aquel momento.

Por otro lado contó las sensaciones que le generó la triste noticia que golpeó al mundo del fútbol: "Me quedé paralizado, nadie lo esperaba. Sabía que no estaba bien y lo había estado por un tiempo. No pensé que fuera a morir. Fue una noticia terrible. Seguí las noticias para ver que pasaba en Argentina y fue realmente terrible", concluyó la "Pulga".

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este domingo 16 de octubre visitará a Huracán a las 20:15 por la fecha 16 de la Liga Profesional con el objetivo de seguir con la buena racha y no perderle pisada a los de arriba. La próxima jornada recibirá a Godoy Cruz cuatro días después a las 21:15. El domingo 24 jugará ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani a partir de las 20:15 y luego el 30 del mencionado mes será local ante Gimnasia.