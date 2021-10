Liga Profesional: Boca superó a Lanús por 4-2 y dejó atrás el Superclásico

Boca venció por 4-2 a Lanús, en La Bombonera y con la vuelta del público local, por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol y se acerca a los primeros puestos.

Boca Juniors superó a Lanús por 4-2 en La Bombonera, con el ansiado regreso del público Xeneize a las canchas, en el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. Tras el durísimo golpe recibido en el estadio Monumental de Núñez, al caer vs. River en el Superclásico, los del club de la Ribera dieron una muestra de actitud y buen fútbol, superando a su rival en los 90 minutos. Con goles de Marcelo Weigandt, Agustín Almendra, Luis Vázquez y Cristian Pavón -de penal-, volvió a sumar de a tres y se acerca a los primeros puestos de la tabla pensando en la clasificación a las copas. Malcorra y Braghieri descontaron para la visita.

En la primera parte, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia demostró que buscaría ser el gran protagonista dentro del campo de juego ante la mirada de su gente. Fue el dueño de la pelota y el que, sin dudas, generó más peligro en el área rival. Probó más de diez remates en tan solo 45 minutos, de los cuales cinco fueron al arco y dos fueron 100% efectivos. Aunque, a los 22', la sorpresa la dio Ignacio Malcorra al abrir el marcador. La acción comenzó con una pérdida de Edwin Cardona, en la mitad de la cancha; Tomás Belmonte la filtró para Ángel González, este la abrió para José López y, tras superar la marca de Carlos Izquierdoz en una gran acción individual, centró al ras para que el volante defina cruzado abajo.

El 1-0 de Lanús en La Bombonera:

Pero, a diferencia de lo ocurrido hace una semana frente al clásico rival, el club de la Ribera mostró otra actitud y rápidamente dio vuelta la historia. Siguió imponiéndose, tanto en campo como área rival, y a los 31 minutos del partido encontró el gol del empate. Con mucha gente en ataque, comandó Agustín Almendra y realizó un cambio de frente espectacular para que, por derecha, Edwin Cardona controle y meta un centro excelso a la cabeza de Marcelo "Chelo" Weigandt -quien convirtió su primer gol en la Primera de Boca-. De todas formas, las malas noticias no tardaron en llegar: Nicolás Orsini acusó una molestia muscular y debió salir, claramente con dolor; en su lugar ingresó el juvenil Luis Vázquez, ovacionado por los fanáticos.

El empate de "Chelo" Weigandt:

La lesión de Nicolás Orsini:

Casi al mismo tiempo, mientras Frank Fabra se quejaba de una falta, Edwin Cardona también hizo señas al banco de suplentes por una dolencia. De todas formas, se mantuvo en cancha hasta el entretiempo cuando dejó el equipo para que lo reemplace Aaron Molinas. Más allá del empate y las lesiones que parecen complicar el armado del once, el Boca de Battaglia no se conformó y fue por el segundo. A los 37 minutos recuperó Rodrigo Montes, Cardona tiró un taco espectacular y Almendra arrancó a toda velocidad. Superó la marca y desde tres cuartos de cancha, remató fuerte abajo y cruzado para hacer explotar a La Bombonera nuevamente.

El golazo de Agustín Almendra para el 2-1:

En la segunda mitad, el Xeneize siguió jugando al mismo ritmo ante un Lanús que no le encontró nunca la vuelta al partido. Bien parado en defensa y con una gran efectividad, llegó el 3-1 en los pies de Luis Vázquez. Tras un córner y una pelota perdida en el área, "Pepe" Sand quiso despejar y la terminó metiendo para habilitar al joven centrodelantero: la bajó con una gran calidad, gambeteó para dejar pasar a Burdisso y remató pegado al palo. Y tras el tanto, no quedaron dudas, el canto fue unánime en todas las tribunas: "¡Vamos, vamos, los pibes!". Un mensaje más que claro para cuerpo técnico y dirigentes de cara a lo que viene. A los 37 del segundo tiempo, Agustín Rodríguez centró y Braghieri definió cabeza el 3-2, pero no le alcanzó. Sobre el final, tocaron a Weigandt en el área y Pavón marcó el 4-2.

El 3-1 de Vázquez:

El grito de la hinchada por los juveniles:

El 3-2 de Lanús:

El 4-2 de Pavón para cerrar el encuentro:

Las formaciones de ambos equipos

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Edwin Cardona, Nicolás Orsini y Cristian Pavón. DT: Sebastián Battaglia.

Lanús: Lautaro Morales; Nicolás Morgantini, Guillermo Burdisso, Diego Braghieri, Alexander Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Matías Esquivel, Ignacio Malcorra; José Sand y José López. DT: Luis Zubeldía.

Repasá las mejores acciones