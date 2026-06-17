Deschamps dijo algunas verdades en el descanso para impulsar a Francia a derrotar a Senegal

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Francia vs Senegal

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, admitió que dijo algunas verdades a ‌sus jugadores en ‌el descanso del partido del martes que el equipo europeo derrotó 3-1 a Senegal en el Mundial tras una primera parte sin chispa.

Francia se mostró adormilada en la primera parte y tuvo suerte de no encajar un gol cuando el ​senegalés Ismaila ⁠Sarr falló una gran ocasión a bocajarro, lo ‌que dejó el marcador a cero ⁠al descanso. El equipo se ⁠reactivó en la segunda parte, que tuvo dos goles de Kylian Mbappé.

Deschamps reconoció que cometieron muchos errores ⁠en su primer partido del Grupo I ​en Nueva Jersey, pero añadió que ‌estaba contento con la ‌configuración del equipo y con las decisiones que ⁠tomó.

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Destacó en particular su decisión de dar entrada a Bradley Barcola, que marcó el segundo gol de Francia en el minuto 82, y ​de cambiar ‌la posición de Michael Olisé para que desempeñara un papel más de creador de juego en la segunda parte.

"Soy franco con mis jugadores", dijo Deschamps. "No hicimos la ⁠mejor primera parte, podríamos haberlo hecho mejor en muchos aspectos. No les grito, pero sí les digo lo que pienso; tienen que tomar las decisiones correctas".

Deschamps elogió a Mbappé, cuyos dos goles lo convirtieron en el máximo artillero de la historia de Francia.

"La ‌gente seguirá criticándole, pero es un jugador emblemático, siempre lo he dicho. Con una sola jugada es capaz de inclinar la balanza y llevar a su equipo a la victoria", dijo.

Deschamps rechazó las críticas ‌de que Mbappé no se implica lo suficiente en defensa.

"No está aquí para defender", señaló. "Si quiere perderse la ‌primera parte ⁠y marcar dos goles en la segunda, por mí está bien".

Francia se enfrentará ​ahora a Irak antes de cerrar su participación en la fase de grupos frente a Noruega.

Con información de Reuters