El escalofriante momento en el que una nadadora se desmayó en plena competencia: "No respiraba"

Una entrenadora contó cómo fue el rescate de una nadadora estadounidense en el Mundial de natación disputado en Budapest, Hungría.

La entrenadora española Andrea Fuentes contó lo que sucedió con la nadadora estadounidense Anita Álvarez luego de una competencia en el Mundial de natación y su relato fue por demás escalofriante. Una vez culminada su actuación en dicho certamen, la deportista estaba por salir del agua y se desmayó. Ante esta situación, la coach reaccionó a tiempo para lanzarse a rescatarla rápidamente. Horas después, detalló para varios medios locales lo sucedido.

Luego del hecho, se confirmó que Álvarez estaba bien de salud, pero lo que se vivió fue realmente preocupante. Fuentes no dudó a la hora de revelar lo que tuvo que hacer para salvarle la vida a su pupila durante la mencionada competencia: "Creo que estuvo dos minutos al menos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua. La hemos podido llevar a un buen sitio, ha vomitado el agua, tosido y ya está, pero ha sido un buen susto".

Además, la entrenadora con gran pasado olímpico (cuatro medallas entre Beijing 2008 y Londres 2012) sentenció: "Fue muy intenso. Los médicos le tomaron las constantes vitales y al acabar todo estaba bien. Tenía el corazón y la presión normales. El tema es que no respiraba". Cabe destacar, que no es la primera vez que se ve obligada a rescatar a la deportista estadounidense, ya que también lo hizo en 2021 durante una prueba para clasificar a Tokio.

Con respecto a este hecho, y a que sucedió dos veces en poco tiempo, Fuentes explicó: "Es algo que puede pasar porque estamos sin respirar durante mucho rato y con las pulsaciones muy altas. A veces el oxígeno no llega donde tiene que llegar y nos desmayamos. Cuando terminas una coreografía estás tan cansado que lo primero que quieres es respirar, lo necesitas. Vi que se iba hacia el fondo y no era normal. Ningún socorrista se tiraba al agua, no reaccionaban".

El comunicado de la cuenta oficial de natación artística de Estados Unidos

"Ver la emergencia médica de ayer de la 2X atleta olímpica Anita Álvarez y el posterior rescate por parte de la entrenadora Andrea Fuentes fue desgarrador para nuestra comunidad. Dio una actuación excepcional en solitario y compitió brillantemente en cuatro competencias preliminares y tres finales en seis días en el Mundial 2022", escribieron en la publicación, teniendo en cuenta que este viernes 24 de junio se llevará a cabo la final del certamen por equipos.

Y agregaron: "Anita fue evaluada por el personal médico y continuará siendo monitoreada. Se siente mucho mejor y está aprovechando el día para descansar. Si ella nadará o no en la final del equipo libre el viernes será determinado por Anita y el personal médico experto".