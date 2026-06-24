Curazao puede poner en aprietos a cualquier rival tras el empate con Ecuador, dice DT Advocaat

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador contra Curazao

Curazao, que tuvo su debut mundialista en esta edición del torneo, afronta su ‌último partido del Grupo ‌E frente a Costa de Marfil con una confianza renovada tras el empate a 0-0 con Ecuador, dijo el entrenador Dick Advocaat.

"Creo que el empate fue el resultado justo, aunque ellos tuvieron más ocasiones", dijo el seleccionador neerlandés, ​de 78 ⁠años. "Pero eso sí significa que podemos ponerles las ‌cosas difíciles a cualquier rival".

El equipo ⁠de Advocaat sigue en ⁠la lucha por pasar de ronda, aunque probablemente necesitaría una victoria sorpresa el jueves.

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Las 15 paradas del ⁠arquero Eloy Room ante Ecuador fueron el ​récord histórico en un partido ‌del Mundial sin tomar en ‌cuenta una prórroga. No obstante, el sábado ⁠pasado hubo momentos en los que Curazao creó verdadero peligro al contraataque.

"Ya dije antes que este probablemente va a ser el primer ​partido en ‌el que seamos los favoritos", bromeó Advocaat. "No, va a ser un partido difícil. Nos enfrentamos a tres grandes equipos, pero para Curazao también es maravilloso jugar ⁠frente a este tipo de rivales, ante este tipo de países".

"Y contra Ecuador demostramos de lo que somos capaces. Que no solo defendemos, sino que también encontramos los momentos adecuados para atacar, y mañana haremos lo mismo".

Advocaat también insistió en que su ‌equipo sigue teniendo mucha energía a pesar del esfuerzo defensivo del sábado.

"Mi impresión es que están bien, que están en forma y que tampoco están cansados", dijo. "Porque cuando los veo durante los ‌entrenamientos, se nota que tienen mucha energía, y la vamos a necesitar mañana por la noche".

Advocaat, que ‌dimitió de ⁠la selección tras la exitosa clasificación para cuidar de su hija enferma, ​y luego regresó en mayo, se negó a responder si seguiría en Curazao tras su tercer Mundial como seleccionador.

(Edición en Español de Manuel Farías)