Cucurella espera que la camiseta del pijama de su mujer le sirva de amuleto de la suerte en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de España

El ​futbolista español Marc Cucurella, autor de la asistencia del gol de ‌la victoria de ‌Mikel Oyarzabal en los últimos minutos frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, espera que su amuleto de la suerte -la parte de arriba del pijama que llevaba su ​mujer durante ⁠ese triunfo europeo- le traiga buena ‌suerte también en el Mundial.

La ⁠suerte acompañó al ⁠jugador del Chelsea, de 27 años, durante de la Eurocopa 2024, ya que no ⁠se pitó penal cuando el balón ​le dio en la ‌mano dentro del área ‌durante la prórroga de los cuartos ⁠de final ante Alemania. España marcó el gol de la victoria en el minuto 119.

"Tengo unos llaveros que me ​hicieron ‌mis hijos", dijo Cucurella a Marca en una entrevista publicada el sábado. "También llevo la camiseta de pijama de mi mujer, que me ⁠acompañó en la Eurocopa, y la he vuelto a meter en la maleta para ver si trae la misma suerte".

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Los amuletos de la suerte no son infrecuentes entre los futbolistas; es bien conocida ‌la costumbre del argentino Lionel Messi de llevar una cinta roja alrededor del tobillo izquierdo durante los dos últimos Mundiales.

El portugués Cristiano Ronaldo, que disputa su ‌sexta Copa Mundial -un récord- junto a Messi, lleva una vieja moneda que le regaló su ‌abuelo.

España ⁠comienza su camino en el Grupo H frente a Cabo ​Verde el lunes en Atlanta.

Con información de Reuters