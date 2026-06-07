Croacia llega al Mundial con la moral alta tras victoria de último minuto ante Eslovenia

El suplente croata Mario Pasalic anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento para vencer a su vecina Eslovenia por 2-1 en su partido amistoso internacional del domingo y llegar al Mundial con una nota victoriosa.
Fue el último partido de preparación para los croatas, que han llegado al menos a semifinales en los dos últimos Mundiales, antes de partir hacia el torneo en Canadá, México y Estados Unidos.
Debutarán contra Inglaterra en Dallas el 17 de junio.
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El capitán Luka Modric, que posiblemente disputaba su último partido internacional en casa, marcó un gol que dio a Croacia una ventaja temprana en la segunda parte, pero un terrible pase hacia atrás permitió al suplente esloveno Andraz Sporar empatar en el minuto 83.
El remate de volea de Pasalic a los tres minutos del tiempo añadido supuso un alivio para los croatas, que se considerarán afortunados de haber ganado el partido.
En el minuto 51, Modric, de 40 años, colocó con astucia un disparo desde el borde del área que se coló en la portería tras una asistencia de Perisic. Fue el gol número 29 de Modric en 198 partidos.
Sin embargo, un error defensivo de Martín Baturina le brindó a Sporar la oportunidad de disparar a puerta desde corta distancia, lo que hizo sin dudarlo.
Pero Eslovenia no logró despejar un balón que rebotaba en su área cuando el tiempo se agotaba, y Pasalic aprovechó la oportunidad para rematar de volea al fondo de la red.
El portero croata Dominik Livakovic había realizado previamente varias paradas clave, en particular ante Zan Vipotnik.
Croacia fue derrotada el pasado martes por 2-0 por Bélgica en Rijeka, en el primero de los dos partidos amistosos de preparación organizados antes del Mundial, donde Croacia también se enfrentará a Ghana y Panamá en el Grupo L.
Con información de Reuters