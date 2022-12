Cristiano Ronaldo irá a un destino exótico tras el Mundial Qatar 2022

La noticia que sacudió al ambiente del fútbol en pleno Mundial de Qatar 2022: Cristiano Ronaldo se marcha a un destino exótico tras el torneo con Portugal. Dónde irá tras su salida de Manchester United.

Cristiano Ronaldo se marchará a un destino exótico una vez que termine el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Portugal. El delantero de 37 años se desvinculó de manera escandalosa de Manchester United, con el que todavía tenía un vínculo vigente, luego de haber disparado contra el club, la dirigencia y los últimos dos entrenadores durante una entrevista en la televisión.

Cuando culmine su participación en su quinta Copa del Mundo, "CR7" se irá a Al-Nassr de Arabia Saudita, donde jugará a partir de enero de 2023. Si bien se trata de un equipo desconocido a nivel global, la oferta económica resultó irresistible para el crack luso: un contrato por dos años y medio a cambio de ¡casi 200 millones de euros! por temporada.

La información fue publicada inicialmente por el diario deportivo español Marca durante la mañana del lunes 5 de diciembre de 2022. En el artículo, el medio madrileño aseguró que el ganador de cinco Balones de Oro "finiquitó su relación con Manchester United" y firmará con el club "que mostró más interés desde el principio" por ficharlo.

El anuncio de Marca de que Cristiano se irá a Arabia tras la Copa del Mundo.

De esta manera, "El Bicho" pasará a ser el deportista mejor pago del planeta si se tiene en cuenta solamente el salario, sin contar las publicidades ni los acuerdos personales. Incluso, los dos futbolistas que le siguen en cuanto al sueldo quedarán muy lejos de sus números: Lionel Messi y Neymar cobran alrededor de 75 y 70 millones de euros, respectivamente, por parte de PSG (París Saint-Germain) de Francia.

Cristiano será compañero del "Pity" Martínez en Arabia Saudita

El único jugador argentino en el plantel dirigido por el frances Rudi García es el ex Huracán, River y Selección Argentina, que llegó allí en septiembre de 2020 luego de que lo compraran por 18 millones de dólares a Atlanta United de Estados Unidos. Por ahora, los otros sudamericanos de la plantilla son el colombiano David Ospina y los volantes brasileños Luiz Gustavo y Anderson Talisca. El DT García asumió a mediados de este 2022 en reemplazo de Miguel Ángel Russo.

Los números de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022

La escandalosa salida de Ronaldo de Manchester United

Todo se precipitó pocos días antes del Mundial de Qatar 2022, cuando el astro luso destrozó a la institución inglesa en una entrevista con Sky Sports: “Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club", había declarado. "Creo que los hinchas deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el United, para eso volví. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top, como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal", manifestó entre otras cuestiones.

luego de semejantes palabras, la entidad británica publicó un comunicado en sus canales oficiales y lo despidió en forma tajante: "Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y les desea a él y a su familia lo mejor para el futuro". Y concluyó: "Todos en Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo la conducción de Erik ten Hag y en trabajar juntos para lograr el éxito en el campo".