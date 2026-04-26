Coudet lo pidió y River llamó a Beltrán para junio: qué respondió

El delantero debe regresar a la Fiorentina tras un paso sin grandes luces en el Valencia

De a poco las noticias vinculadas con el mercado de pases comienzan a hacerse más presentes en el fútbol argentino. Esto es producto de que el Torneo Apertura está cerca de su instancia final. Es por ello que en River pusieron primera y se movieron a pedido de Eduardo Coudet, que solicitó un esfuerzo para contratar la ficha de Lucas Beltrán, que se encuentra sumando minutos en el Valencia de España.

Uno de los problemas que el Millonario dispone en el plantel es que su zona de ataque es muy propensa a sufrir golpes. El hecho de que Sebastián Driussi acumule ocho lesiones desde su incorporación en el verano del 2025 provoca que no pueda consolidarse con cierta continuidad. Mientras que sus reemplazantes no sienten el oficio del perseguir al balón para tratar de estamparlo contra el arco.

“River hará un intento por Lucas Beltrán”, expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Splendid. No es la primera vez que este nombre aparece mencionado como posible refuerzo. De hecho, Marcelo Gallardo intentó captarlo en el mercado de verano, pero el jugador quiso probar suerte en el Valencia de España después de cansarse de esperar su oportunidad en la Fiorentina de Italia.

El nombre comienza a tener cierta trascendencia debido a que el atacante reconoció que le seduce la idea de regresar a la Argentina. “Lucas Beltrán respondió que lo va a pensar”, agregó el periodista Juan Patricio Balbi en ESPN. Esto permite entender que podría llegar a darse una negociación en los próximos meses. Siempre y cuando entregue el permiso para que los clubes dialoguen.

En lo que respecta a lo contractual, Lucas Beltrán es jugador de Valencia hasta el final de la temporada, debido a que fue dado a préstamo por un año y luego tendrá que regresar a la Fiorentina de Italia. Su equipo se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones y, a falta de cinco jornadas para que culmine el torneo, no está del todo exento de la pelea por no descender a la segunda categoría.

Hay que recordar que el conjunto italiano pagó unos 19 millones de euros para quedarse con la ficha de Lucas Beltrán en el mercado invernal de la temporada 2023. Un valor que River no se encuentra en condiciones de pagar en este momento y que buscará negociar para que se reduzca de manera más que considerable. Por otro lado, el sitio Transfermarkt expone que el jugador tiene un valor promedio de 8 millones de la divisa extranjera. Un número acorde a lo que el millonario podría estar dispuesto a desembolsar.

¿Otamendi cerca de River?

Pareciera que el próximo mercado de pases le pondría final a una novela de idas y vueltas. Son varios los comentarios que señalan que Nicolás Otamendi estaría dispuesto a ponerle un punto final a su carrera en Europa para regresar al fútbol argentino con el fin de cumplir un sueño personal, que también es compartido por la familia, para ponerse la camiseta de River. Una que recibió en varias oportunidades después de disputar partidos con la Selección Argentina en el Monumental.

“Será decisión de Otamendi si continúa en Benfica o regresa a River. Todo está en sus manos y se ganó la posibilidad de elegir su futuro; además, estamos hablando del equipo más grande de América”, expresó José Mourinho en conferencia de prensa. Una declaración que se vincula con la versión de que el zaguero habría manifestado su intención de arreglar su incorporación tras el Mundial.