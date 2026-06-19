Costa de Marfil quiere ganarle a Alemania, no ver jugar a los tetracampeones, dice DT

Conferencia de prensa de Costa de Marfil para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Costa de Marfil afronta el partido contra Alemania por el Grupo ‌E del Mundial ‌con una sola cosa en mente, que no es justamente salir y ver qué pasa, dijo el viernes su entrenador.

Emerse Fae dejó claras las intenciones de su equipo cuando se le preguntó si la ​tetracampeona mundial representaba ⁠un obstáculo demasiado grande para que ‌los campeones de la Copa Africana ⁠de Naciones 2023 los ⁠superaran el sábado en Toronto.

"No venimos a ver jugar a los alemanes. Venimos a ganarles, ⁠venimos a conseguir la clasificación para ​la segunda ronda", dijo Fae.

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"Pero, ‌sobre todo, queremos volver ‌a nuestro campamento base en Filadelfia, no ⁠solo con seis puntos, sino también con la certeza de que terminaremos en lo más alto de la tabla", señaló.

Costa ​de ‌Marfil recién marcó en los últimos compases para imponerse 1-0 a Ecuador en el debut, y ahora aspira a sumar dos triunfos en sus ⁠primeros dos partidos en un Mundial por primera vez en la historia. Por el contrario, seis jugadores anotaron para Alemania durante su aplastante victoria 7-1 sobre la debutante Curazao.

Aun así, Fae afirmó que no tiene previsto cambiar su estrategia ‌a pesar de enfrentarse a un equipo como Alemania, e hizo hincapié en que sus dirigidos llevan trabajando juntos más de dos años y están ganando confianza.

"Hemos crecido juntos, ‌y no vamos a cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer antes de un partido", dijo ‌Fae. "Queremos controlar ⁠el partido, queremos jugar aprovechando nuestras fortalezas y queremos intentar minimizar ​nuestras debilidades".

"Pero nos preparamos para el partido contra Alemania como nos preparamos para cualquier otro partido", agregó.

Con información de Reuters