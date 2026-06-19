Quién es la novia de Neymar: así es Bruna Biancardi y cuántos hijos tienen

Neymar y Bruna Biancardi mantienen una relación que comenzó en 2021 y que atravesó distintas etapas entre separaciones y reconciliaciones

La vida personal de Neymar vuelve a captar la atención de los seguidores del fútbol luego de que el delantero brasileño y Bruna Biancardi anunciaran que esperan un nuevo hijo. La noticia despertó interés por conocer más sobre la mujer que acompaña al futbolista desde hace varios años y sobre la familia que construyeron juntos.

La historia de amor entre Neymar y Bruna Biancardi

La relación entre Neymar y Bruna Biancardi comenzó a generar rumores en 2021, cuando ambos fueron fotografiados juntos en un yate en Ibiza tras la Copa América. Aunque el vínculo era comentado en la prensa brasileña y entre sus seguidores, la pareja optó por mantener el romance lejos de la exposición pública durante varios meses.

Según contó la propia influencer, conoció al futbolista en una fiesta durante 2020. En aquel momento decidieron preservar la intimidad de la relación, algo que lograron hasta que los frecuentes viajes de Biancardi a París, ciudad donde Neymar jugaba para el Paris Saint-Germain, comenzaron a despertar sospechas.

La confirmación oficial llegó en 2022, cuando el delantero compartió imágenes junto a ella en sus redes sociales. Desde entonces, la pareja atravesó distintas etapas, incluidas separaciones y reconciliaciones que fueron seguidas de cerca por la prensa internacional.

Quién es Bruna Biancardi, la influencer y empresaria brasileña

Antes de convertirse en una figura conocida a nivel internacional por su relación con Neymar, Bruna Biancardi ya tenía una carrera consolidada en Brasil. Nacida el 15 de abril de 1994 en São Paulo, desarrolló desde muy joven un fuerte interés por la moda. Esa pasión la llevó a estudiar Negocios de Moda en la Universidad Anhembi Morumbi, donde también profundizó sus conocimientos sobre marketing y tendencias.

Con el paso de los años logró posicionarse dentro de la industria y colaborar con importantes marcas internacionales, entre ellas Victoria Beckham, Louis Vuitton y Balmain. Además, construyó una sólida presencia digital que la convirtió en una de las influencers más populares de Brasil.

Actualmente supera los 15 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte contenidos relacionados con moda, belleza, viajes, estilo de vida y momentos familiares.

La separación de la pareja y la posterior reconciliación

La historia sentimental entre ambos no estuvo exenta de conflictos. Meses después de oficializar su relación, surgieron versiones sobre una presunta infidelidad de Neymar con la influencer Amanda Kimberlly, situación que derivó en una ruptura.

En agosto de 2023, Biancardi se refirió públicamente al tema a través de sus redes sociales. “Yo siempre he estado muy metida en lo mío, ya lo saben, pero como están todo el tiempo metiéndome en chismes, prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo”, escribió en Instagram.

Además, agregó: “No crean todo lo que aparece por ahí. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Por favor, dejen de involucrar mi nombre. Gracias”.

Sin embargo, meses después volvieron a aparecer juntos en París. Poco tiempo más tarde, ambos compartieron imágenes del cumpleaños del futbolista en redes sociales, confirmando así una nueva reconciliación.

Bruna Biancardi es influencer, empresaria y referente de moda en Brasil, donde reúne millones de seguidores en redes sociales

Cuántos hijos tienen Neymar y Bruna Biancardi

Actualmente, Neymar y Bruna Biancardi tienen dos hijos en común. Recientemente, la pareja anunció además que está esperando un nuevo bebé, noticia que compartieron con sus millones de seguidores mediante un emotivo video familiar publicado en redes sociales.

Más allá de los hijos que tiene junto a Biancardi, el delantero brasileño es padre de otros dos niños fruto de relaciones anteriores. De esta manera, la familia del futbolista continúa creciendo en medio de una etapa marcada por la estabilidad y la exposición mediática.

Mientras tanto, Bruna Biancardi sigue consolidando su carrera como influencer y empresaria, manteniendo una fuerte presencia en redes sociales y acompañando los proyectos personales y profesionales de Neymar.