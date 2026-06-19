EEUU vence 2-0 a Australia y se mete en dieciseisavos de final del Mundial

Estados Unidos se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial con una jornada de antelación tras imponerse con comodidad a Australia 2-0 el viernes en su choque por el Grupo D.
Con la victoria, Estados Unidos emuló a México, otro de los coorganizadores de la competencia, que el jueves se había convertido en el primer clasificado a los dieciseisavos de final de la competencia tras superar 1-0 a Corea del Sur.
El local se adelantó en el minuto 11, cuando Folarin Balogun se coló entre la defensa australiana y envió un pase que el defensa Cameron Burgess desvió a su propia portería con el arquero ya superado.
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Estados Unidos aumentó la ventaja poco antes del descanso cuando Alex Freeman remató de cabeza a bocajarro. La jugada fue anulada inicialmente por un fuera de juego pero el tanto se concedió tras la revisión del VAR, lo que desató una gran alegría a los hinchas locales, y protestas de los jugadores australianos.
Estados Unidos lidera la zona con seis puntos.
Cerrará la fase de grupos del Grupo D contra Turquía el jueves en el Estadio de Los Ángeles, mientras que Australia, que se quedó en tres unidades, se enfrentará a Paraguay el mismo día en el Estadio de la Bahía de San Francisco.
Con información de Reuters