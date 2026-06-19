EEUU vence 2-0 a Australia y se mete en dieciseisavos de final del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial ‌con una ‌jornada de antelación tras imponerse con comodidad a Australia 2-0 el viernes en su choque por el Grupo D.

Con la victoria, Estados Unidos emuló a México, otro ​de los ⁠coorganizadores de la competencia, que el ‌jueves se había convertido ⁠en el primer ⁠clasificado a los dieciseisavos de final de la competencia tras superar 1-0 a ⁠Corea del Sur.

El local se ​adelantó en el minuto ‌11, cuando Folarin Balogun ‌se coló entre la defensa ⁠australiana y envió un pase que el defensa Cameron Burgess desvió a su propia portería con ​el ‌arquero ya superado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estados Unidos aumentó la ventaja poco antes del descanso cuando Alex Freeman remató de cabeza a bocajarro. ⁠La jugada fue anulada inicialmente por un fuera de juego pero el tanto se concedió tras la revisión del VAR, lo que desató una gran alegría a los hinchas locales, ‌y protestas de los jugadores australianos.

Estados Unidos lidera la zona con seis puntos.

Cerrará la fase de grupos del Grupo D contra Turquía el jueves ‌en el Estadio de Los Ángeles, mientras que Australia, que se quedó ‌en tres ⁠unidades, se enfrentará a Paraguay el mismo día en ​el Estadio de la Bahía de San Francisco.

Con información de Reuters