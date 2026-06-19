Las 5 funciones de IA ocultas en tu celular que te van a solucionar la vida

Google Lens ofrece funciones impulsadas por IA.

Google Lens se consolidó como una de las herramientas de inteligencia artificial más útiles disponibles en la mayoría de los celulares. Gracias a su capacidad para analizar imágenes en tiempo real, permite resolver tareas cotidianas con solo apuntar la cámara hacia un objeto, un texto o un producto, sin necesidad de escribir búsquedas manualmente.

Además de reconocer elementos del entorno, la plataforma ofrece funciones impulsadas por IA que ayudan a traducir idiomas, comparar precios, resumir documentos e incluso verificar la autenticidad de imágenes que circulan en internet.

Las 5 funciones de IA en Google Lens

Estas son las cinco características más destacadas que pueden facilitar la vida diaria.

1. Traducción instantánea en más de 100 idiomas

Una de las funciones más prácticas de Google Lens es la traducción en tiempo real. Solo hace falta enfocar la cámara sobre un cartel, un menú, un documento o cualquier texto en otro idioma para que la aplicación muestre la traducción directamente sobre la imagen original.

Esta herramienta resulta especialmente útil durante viajes, pero también en ámbitos laborales, académicos o personales donde sea necesario comprender información en una lengua extranjera.

2. Buscar productos y comparar precios

Google Lens también permite identificar productos a partir de una fotografía. Al capturar o subir una imagen, la inteligencia artificial muestra información como el nombre del artículo, su descripción, precios en distintos comercios, disponibilidad, ofertas y opiniones de otros usuarios.

La función facilita la comparación antes de realizar una compra y también ayuda a encontrar productos similares o verificar detalles sobre un artículo específico.

3. Copiar, resumir y analizar textos

Otra de las capacidades destacadas de la aplicación es el reconocimiento de texto desde imágenes. Además de copiar el contenido para utilizarlo en otros documentos, Google Lens puede generar resúmenes, responder preguntas sobre ese texto o extraer los datos más relevantes.

Esta opción resulta útil para digitalizar apuntes, páginas de libros o documentos impresos sin tener que transcribirlos manualmente.

Google Lens se consolidó como una de las herramientas de inteligencia artificial más útiles

4. Verificar imágenes y obtener contexto

Con la función "About this image", Google Lens ofrece información adicional sobre una fotografía. La herramienta permite conocer dónde apareció previamente esa imagen en internet, identificar su origen y consultar qué informan distintas fuentes sobre ella.

Esta característica puede ser de ayuda para detectar imágenes manipuladas, combatir la desinformación y acceder a información complementaria sobre personas, lugares u objetos que aparecen en una fotografía.

5. Identificar objetos, plantas y animales

Google Lens también puede reconocer una amplia variedad de elementos del entorno. Al apuntar la cámara hacia una planta, un animal, un monumento o cualquier objeto, la aplicación muestra información relevante para identificarlo y conocer más detalles sobre sus características.

De esta manera, la herramienta convierte al celular en un asistente visual capaz de responder preguntas sobre el mundo que nos rodea utilizando inteligencia artificial.