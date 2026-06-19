Fidelidad y compromiso: más de mil alumnos formoseños prometerán lealtad a la Bandera Nacional

Encabezado por el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de 1.100 alumnos formoseños de cuarto grado protagonizarán la promesa de lealtad a la Bandera Nacional, el próximo sábado 20 de junio.

De esta manera, miles de alumnos de cuarto grado participarán de la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional Argentina en la ciudad de Formosa. El evento se desarrollará en el marco del 206° aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, creador de la insignia patria, y reunirá a estudiantes, docentes, autoridades provinciales y familias.

El cronograma incluye dos momentos centrales en la capital: primero en el Mástil Municipal, ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle San Martín, y luego en el Estadio Cincuentenario, donde se realizará la promesa formal.

Allí participarán 18 escuelas primarias de la ciudad capital, lo que representa aproximadamente 1.125 alumnos de cuarto grado que realizaron la promesa de lealtad a la bandera.

El juramento será tomado por el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, en un acto que forma parte del calendario oficial de conmemoraciones patrias en la provincia. A nivel provincial, las cifras son aún más amplias: casi 11 mil estudiantes de cuarto grado del interior también realizarán la misma ceremonia en sus respectivas localidades.

La organización de los actos en el interior quedó a criterio de cada delegado zonal e intendente, lo que permitió adaptar la realización de la promesa a las realidades locales. Así las ceremonias podrán concretarse tanto el viernes 19 como el sábado 20 de junio, en distintos turnos, manteniendo el espíritu conmemorativo del Día de la Bandera.

El acto también incluirá el juramento de soldados y cadetes

La jornada patriótica incluirá además la toma de juramento a la Bandera Nacional por parte de soldados del Ejército Argentino y cadetes de la Policía de Formosa.

La ceremonia será encabezada por el jefe de la Guarnición Ejército y titular del Regimiento de Infantería de Monte N°29, coronel Gustavo Insaurralde, quien tomará el compromiso a los integrantes de las fuerzas.

De esta manera, Formosa conmemorará una de las fechas más significativas del calendario nacional, recordando el legado de Manuel Belgrano y renovando el compromiso de las nuevas generaciones con los valores representados por la enseña patria.