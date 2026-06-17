Día de la Bandera: Insfrán encabezará la promesa de lealtad de miles de estudiantes

El próximo sábado 20 de junio, el gobernador Gildo Insfrán presidirá el acto central por el Día de la Bandera, en la que estudiantes de cuarto grado realizarán su promesa a la banera, junto al juramento de soldados y cadetes en la ciudad capital.

Las actividades comenzarán a las 8:30 de la mañana en el Mástil Municipal, ubicado en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y San Martín, donde el mandatario provincial estará acompañado por autoridades, delegaciones escolares, representantes de fuerzas de seguridad y vecinos.

Durante la ceremonia se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de Formosa al compás de la canción Aurora, interpretada por la Banda de Música de la Policía de la Provincia. Además, se depositarán ofrendas florales en homenaje al prócer Manuel Belgrano y se llevará a cabo un minuto de silencio en su memoria.

La promesa de lealtad reunirá a estudiantes de toda la provincia

Finalizado el acto inicial, Insfrán se trasladará al Estadio Cincuentenario, uno de los principales escenarios deportivos del nordeste argentino y el estadio cubierto más importante de la provincia, donde desde las 9 horas de la mañana tendrá lugar la ceremonia central.

Uno de los momentos más significativos será la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional por parte de estudiantes de cuarto grado de escuelas primarias. La actividad contará con la presentación de las banderas de ceremonia, la interpretación de los himnos y la lectura de una poesía alusiva a la fecha por parte de un representante estudiantil.

La promesa estará a cargo del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, quien tomará el compromiso a los alumnos en una ceremonia cargada de simbolismo y tradición tal como se reitera año tras año.

Se trata de una ceremonia inclusiva, ya que además, al momento de entonarse los himnos, alumnos de varias escuelas lo interpretan en lengua de señas, con la guía de una oficial del Ejército.

También jurarán soldados y cadetes

La jornada patriótica incluirá además la toma de juramento a la Bandera Nacional por parte de soldados del Ejército Argentino y cadetes de la Policía de Formosa.

La ceremonia será encabezada por el jefe de la Guarnición Ejército y titular del Regimiento de Infantería de Monte N°29, coronel Gustavo Insaurralde, quien tomará el compromiso a los integrantes de las fuerzas.

De esta manera, Formosa conmemorará una de las fechas más significativas del calendario nacional, recordando el legado de Manuel Belgrano y renovando el compromiso de las nuevas generaciones con los valores representados por la enseña patria.