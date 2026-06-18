La actividad industrial sigue en caída libre: se contrajo 5% interanual durante mayo

No hay mundial que pueda tapar algunas realidades, como por ejemplo el dato desalentador de la actividad industrial durante mayo. De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Centro de Estudios de la UIA, a partir de los datos de consumo de energía eléctrica y demanda, se prevé una caída de la actividad en torno al cinco por ciento interanual para el quinto mes del año y del 0,8 por ciento en relación a abril.

Los indicadores de mayo presentaron una dinámica heterogénea respecto al mes anterior, con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo. El informe de la UIA se adelanta a las estadísticas oficiales al tomar como pulso el consumo eléctrico en cada una de las industrias relevadas.

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La actividad vinculada a la construcción exhibió una mejora mensual respecto de abril, con despachos de cemento que crecieron un 3,5% mensual. Sin embargo, al observar la película completa, el sector continúa por debajo de los valores de 2022. Esto no es una casualidad. La administración Milei pulverizó la obra pública. En relación al año mencionado, los despachos de cemento a granel presentan una caída del 23%.

En el caso de la producción de autos, se registró un alza mensual del 2,2% pero en el desempeño anual sigue en números rojos con una caída del 19% en relación al mismo período de 2025.

La producción metalmecánica cayó respecto a abril en torno al 1,4%; en el acumulado del año la merma llega al 6% y si la comparación es con 2022, el derrumbe llega al 17%. En los últimos dos años hubo un ataque sistemático al desarrollo industrial con foco puesto en el mercado interno. En esta línea, el patentamiento de maquinaria industrial cayó un 11,2% durante mayo con una pérdida acumulada de casi un 3%.

En resumen, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales registró una baja mensual respecto de abril ( -2,1%).

“En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una baja mensual de -7% debido a un menor dinamismo en la exportación de autos, productos primarios y molienda. En esta línea, disminuyó la liquidación de divisas del sector agroindustrial (-6,2%), con una contracción anual en gran medida por un alto nivel de comparación de 2025 (-11,7%)”, puede leerse en el informe de coyuntura de la UIA.

Un derrumbe que no para

Durante abril, 12 de los 16 sectores que componen el índice que elabora la UIA cayeron en relación al mismo período de 2025, y 11 en términos mensuales. Entre los sectores con bajas de dos dígitos se encontraron la producción de Productos textiles (-22%), Maquinaria y equipo (-20%), dado una menor producción y venta principalmente de la maquinaria agrícola, seguido de la baja de Prendas, cuero y calzado (-16%). Este último es uno de los sectores con menor desempeño ya que se ubica en mínimos históricos por una demanda interna debilitada y mayor competencia importada.

También cayó la producción vinculada a las Industrias metálicas básicas (-11%), y Vehículos automotores (-11%). Este último rubro estuvo influenciado por un menor nivel exportado así como de ventas internas. La producción de Minerales no metálicos tuvo un descenso del 6,8% vinculado al bajo desempeño de la construcción, seguido de Productos de caucho y plástico (-5%), y Muebles y colchones (-5%).

“La caída tanto mensual como interanual se suma a un escaso dinamismo de la actividad iniciado a mediados de 2025, a pesar de subas y bajas en los meses previos. En este contexto, el acumulado del primer cuatrimestre se ubicó 2,4% por debajo del mismo período de 2025 y cerca de 10% por debajo de los niveles de 2022. Así, más que una fase de recuperación, los últimos datos sugieren una estabilización en niveles relativamente bajos, con una situación dispar al interior de la industria”, indicaron desde la patronal fabril.

Durante el primer cuatrimestre del año, entre los sectores que más contribuyeron a la caída del nivel general se destacó la producción vinculada a los bienes durables y semidurables, con una incidencia a la baja del nivel general de 1,7 puntos porcentuales y una caída acumulada de 21% respecto del mismo período de 2025

“Esto se explicó por una menor demanda del mercado interno y el bajo desempeño de ramas como vehículos automotores, línea blanca y otros bienes de consumo durables. En la misma línea, incidió negativamente la producción de prendas de vestir, cuero y calzado, manteniéndose entre los sectores más rezagados de la industria”, concluyó la UIA.