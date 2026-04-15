Deportivo Riestra perdió ante Gremio en la Copa Sudamericna: resumen y goles del partido

Deportivo Riestra perdió este martes 1-0 ante Gremio, en el estadio Arena de Porto Alegre, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana, en un partido en el que parecía encaminarse a un empate valioso, pero terminó quedándose con las manos vacías por el gol del belga Francis Amuzu a los 87 minutos.

El conjunto argentino, que afrontó su primera salida internacional, tuvo una oportunidad inmejorable para sumar en Brasil luego de la expulsión de Juan Ignacio Nardoni, quien vio la tarjeta roja a los dos minutos del segundo tiempo y dejó al equipo gaúcho con diez jugadores durante casi toda la segunda mitad. Sin embargo, no logró aprovechar esa ventaja numérica y terminó cediendo en el tramo final.

Con este resultado, Riestra quedó con un punto en dos presentaciones, tras el empate 0-0 frente a Palestino en su debut en el certamen continental, mientras que Gremio consiguió su primera victoria luego de haber comenzado el grupo con una derrota.

Para el equipo de Pompeya, la caída dejó una sensación amarga: estuvo cerca de rescatar un resultado importante en una cancha difícil y con superioridad numérica, pero una distracción en el cierre lo privó de volver de Porto Alegre con un resultado positivo.

JMT – CJ