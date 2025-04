Quién es Segundo Castillo, el DT de los looks llamativos que enfrenta a River Segundo Castillo, DT del Barcelona de Ecuador, no deja de causar sensación entre los fanáticos del fútbol por sus looks y trajes en cada encuentro de su equipo. Quién es y qué ganó a lo largo de su carrera el entrenador que enfrentará a River en la Copa Libertadores.

08 de abril, 2025 | 13.52 Segundo Castillo, DT del Barcelona de Ecuador Segundo Alejandro Castillo se convirtió en una importante figura en las redes sociales pero poco tiene que ver en rol que cumple como director técnico de Barcelona de Ecuador. Si bien trabaja hace varios años al frente del plantel del "Coloso de América" que se verá las caras con River Plate este martes 8 de abril en el Estadio Monumental desde las 21.30 horas, recién en los últimos meses su presencia causó sensación en cada partido que tuvo por la Copa Libertadores de América 2025. Es que logró que sus dirigidos se metan en la fase de grupos y en los cruces sobresalieron mayormente sus looks. Los llamativos trajes que utilizó fueron motivos de memes y generaron mucha más expectativa cuando se confirmó que enfrentaría al "Millonario" de Marcelo Gallardo. Por supuesto, más allá de la vestimenta que utiliza tiene una historia detrás que incluye tanto su etapa de futbolista como también el trabajo como DT que lleva adelante desde hace algunas temporadas. De hecho, los resultados conseguidos lo llevaron a disputar los torneos continentales y ahora tendrá un desafío más que complicado que será jugar contra los de Núñez. Quién es Segundo Castillo, DT de Barcelona de Ecuador y rival de River en la Copa Libertadores "El Tigre" o el "Elegante", como se lo conoce al ex volante ecuatoriano que vistió varias camisetas a lo largo de su recorrido, nació en Esmeraldas un 15 de mayo de 1982 y con el paso de los años se afianzó en Primera División. El buen nivel mostrado en los clubes lo llevó a la Selección de su país con la que disputó varios partidos de las Eliminatorias rumbo a cuatro mundiales -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018-, aunque sólo jugó el primero de ellos. Además, participó de las ediciones de la Copa América de Venezuela 2007 y Argentina 2011. En 2020 colgó los botines en el Guayaquil City de Ecuador y dos años después comenzó su carrera como técnico en el Barcelona, donde como máximo alcanzó el tercer lugar de la liga local. Con el paso de los años no sólo su equipo jugó los torneos locales tales como la Serie A y la Copa de Ecuador, sino también la Sudamericana y la Libertadores. En esta última lleva 7 cotejos dirigidos entre 2023 y 2025 de los cuales cosechó tres victorias, dos empates y dos derrotas. Uno de los logros más importantes lo consiguió este año cuando eliminó tanto a El Nacional -su ex equipo como jugador- y al Corinthians de Ramón Díaz en las instancias previas a la fase de grupos del certamen continental. Segundo Castillo, DT del Barcelona de Ecuador Los números de Segundo Castillo como futbolista Clubes : Espoli, El Nacional, Deportivo Quito, Barcelona y Guayaquil de Ecuador; Estrella Roja de Serbia; Everton y Wolverhampton de Inglaterra; Pachuca, Puebla y Dorados de Sinaloa de México; Al Hilal de Arabia Saudita. Partidos jugados : 526. Goles : 53. Títulos: El Nacional (2); Estrella Roja (2); Dorados de Sinaloa (1) y Barcelona (1). Las estadísticas de Castillo como DT Partidos dirigidos : 23. Triunfos : 13. Empates : 6. Derrotas: 4.

