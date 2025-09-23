Partidos de hoy martes 23 de septiembre por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y La Liga

Este martes 23 de septiembre será una jornada cargada de definiciones y emociones en el fútbol argentino. Los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana vivirán sus partidos de vuelta con Racing Club buscando remontar ante Vélez y Fluminense intentando dar vuelta la serie ante Lanús. Paralelamente, La Liga española continuará con su sexta fecha, destacando el enfrentamiento entre Levante y Real Madrid.

El Cilindro de Avellaneda será testigo de uno de los duelos más esperados de la jornada. Racing recibirá a Vélez con la obligación de rematar el 1-0 que obtuvo en Liniers durante el partido de ida. La Academia necesitará de todo su potencial ofensivo y el apoyo de su hinchada para lograr la clasificación a semifinales ante un Fortín que llega con la desventaja pero consciente de que nada está definido.

El Maracaná albergará otro partido de infarto con Fluminense enfrentando a Lanús en la vuelta de los cuartos de final. El Tricolor carioca deberá remontar la derrota 1-0 sufrida en La Fortaleza para seguir con vida en la competencia. El conjunto brasileño confiará en su localía y en la experiencia de sus jugadores para dar vuelta una serie que se presenta compleja ante un Granate que llega con moral alta.

El fútbol español también tendrá su cuota de protagonismo con cuatro partidos correspondientes a la sexta fecha de La Liga. La jornada comenzará con los enfrentamientos entre Athletic Club vs Girona y Espanyol vs Valencia. Por la tarde, Levante recibirá al Real Madrid de Franco Mastantuono en un duelo donde los merengues buscarán mantener su buen momento, mientras que Sevilla enfrentará a Villarreal en otro atractivo encuentro andaluz.

Programación completa para el martes 23 de septiembre

Copa CONMEBOL Libertadores

19:00 - Racing Club vs Vélez Sarsfield

Copa CONMEBOL Sudamericana

21:30 - Fluminense vs Lanús

La Liga