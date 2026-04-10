Los premios de la Copa Libertadores 2026: cuánto dinero se lleva el campeón

Los premios que brinda la Libertadores.

La Copa Libertadores es sin lugar a dudas el torneo más importante a nivel clubes de Sudamérica. Una competencia que reúne a los equipos con mejores campañas de cada uno de los 10 países que integran la Conmebol y que brinda grandes espectáculos, con campañas que quedaron en la historia, grandes hitos y fracasos. Y en donde hubo 8 campeones diferentes de la Argentina.

En sus incios en 1960 solo podían jugar el torneo los campeones de cada país y el ganador vigente de cada Libertadores. Luego la regla elevó el número a 20, al incluir a todos los subcampeones de cada liga. Y finalmente se comenzó a sumar a más equipos y se elevaron los premios por participación, que a principios del 2000 era de alrededor de 2 millones de dólares para el campeón y hoy supera ampliamente ese monto.

Cuánto dinero se lleva el campeón de la Copa Libertadores

Para la edición 2026, cada equipo se lleva por solo jugar en primera fase (la primera ronda del llamado repechaje) 400.000 dólares por encuentro disputado como local. En segunda ronda los premios suben a 500.000 dólates y 1.000.000 en la tercera, a lo que hay que sumar USD340.000 por cada triunfo en la fase de grupos. Hay que recordar que los encuentros disputados en esa instancia son seis partidos.

En octavos de final el premio que reciben es 1.250.000 dólares, en cuartos de final el premio se incrementa a 1.700.000 y en semifinales alcanza los 2.300.000. El segundo puesto asegura 7 millones, mientras que el campeón se lleva 25 millones de dólares. Además, si un equipo disputa todas las instancias desde la fase de grupos y termina consagrándose, puede superar los 40 millones de dólares en premios totales.

Flamengo campeón de la última Libertadores.

El pozo total de premios que brinda la Libertadores

Fase 1: USD 400.000 por partido de local

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 1.000.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

TOTAL: USD 221.500.000

Todos los campeones de la Copa Libertadores