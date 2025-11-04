La decisión de Conmebol para la final de Copa Libertadores que se filtró en Europa

La decisión de la Conmebol para la final de Copa Libertadores en Europa, que afectaría a los hinchas para apoyar a sus equipos en el partido definitorio.

El fútbol sudamericano podría sufrir otro golpe de realidad frente a los intereses económicos que lo rodean. La Conmebol, ente que regula las competencias internacionales de la región, reconoció que existen posibilidades para que la final de la Copa Libertadores se juegue en otro continente, al igual que ocurrió en 2018 entre Boca y River.

De forma paradógica, quien dio la noticia fue el medio inglés The Athletic. Luego de una investigación del periodista Dan Sheldon, el director comercial de Conmebol, Juan Emilio Roa, confirmó que la chance de mudar el partido final fuera de Latinoamérica se está valorando y agregó: "Esto forma parte de las cosas que debemos hacer para aumentar el interés, por lo que estamos trabajando en una combinación de iniciativas para que crezca fuera de Sudamérica”.

Si bien Roa manifestó que la medida en encuadra con una supuesta búsqueda de atraer público extranjero, lo cierto es que el organismo sudamericano lograría captar nuevos inversores que dejarían una importante suma económica en sus arcas, en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Aunque Conmebol no dio indicios sobre a qué continente desea trasladar el torneo y que se están evaluando opciones, su ejecución podría ser efecto a corto plazo. Como el ente suele anunciar la sede del partido definitorio el mismo año de su desarrollo, no suena descabellado que, para 2026 o 2027, el encuentro ya se dispute en territorio alejado del sudamericano.

Juan Emilio Roa, director del área comercial que adelantó la chance de mudar la Copa Libertadores.

Exceptuando lo que sucedió en la final del 2018, cuando el partido de vuelta se mudó a Madrid por una polémica decisión de Conmebol, se daría un hecho inédito, ya que desde que se fundó la Copa Libertadores en 1960 nunca en la historia se disputó fuera del continente sudamericano.

No se trata, además, de una determinación a las apuradas, ya que se da en un contexto en la que otras federaciones trasladan sus competencias. La Real Federación Española de Fútbol, por caso, realiza la Supercopa en Arabia Saudita desde el 2020 y, por otro lado, la UEFA aceptó en octubre pasado que se disputen encuentros de la Serie A italiana y La Liga española en países extranjeros como Australia y Estados Unidos. Con este panorama, la Copa Libertadores sufrirá cambios que impactarán, como siempre, en el hincha.

Final de la Copa Libertadores 2025: cuándo es y dónde se juega

La Copa Libertadores llega a su instancia final. Un certamen que obsesiona a los equipos de toda Sudamerica, que sueñan con quedarse con la gloria eterna. Sin embargo, solamente uno puede lograr este objetivo. En este 2025 quienes lucharán por el trofeo serán dos equipos brasileños, al igual que en las la mayoría de las últimas ediciones: Flamengo y Palmeiras.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025

El partido en el que se conocerá al campeón de la edición 2025 de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre.

La final de la Copa Libertadores 2025 se juega en el Estadio Monumental de Lima, recinto que ya albergó la final entre Flamengo y River Plate en 2019.

Las últimas finales de Copa Libertadores que se jugaron