El polémico gol anulado a Vélez ante Racing por Copa Libertadores que generó bronca

El gol anulado a Vélez Sarsfiled ante Racing, por los cuartos de final de Copa Libertadores

En un encuentro infartante entre Vélez Sarsfield y Racing, por una de las llaves de cuartos de final de Copa Libertadores, se dio una acción polémica. Al "Fortín", que juega con un jugador menos, le anularon un gol por una acción previa y generó el enojo de todo el estadio José Amalfitani.

A los 61 minutos, cuando el conjunto de Guillermo Barros Schelotto iba con todo por el empate, una controvertida acción puso al partido todavía mas caliente. Tras un córner desde la derecha y un rebote, Aarón Quiróz sacó un derechazo que dejaba el 1 a 1 en el resultado.

Sin embargo, el árbitro WIlton Sampaio, luego de ser llamado por el VAR, anuló el tanto de Vélez debido a que la pelota habría salido en el momento que Maher Carrizo lanzó córner desde la izquierda.

Racing vs. Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y cómo ver el partido online

El encuentro entre la "Academia" y el "Fortín" por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 19 horas de Argentina en el estadio José Amalfitani de Liniers. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por Fox Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el brasileño Wilton Sampaio. La vuelta tendrá lugar en el Cilindro tan sólo una semana después (23/09) en el mismo horario.

La posible formación de Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

¿Por qué Vélez - Racing por la Copa Libertadores se juega sin visitantes?

Los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Vélez tendrán la particularidad que se disputarán sin la presencia de hinchas visitantes, en ninguno de los estadios.

La decisión principal apunta a priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes a los estadios. Las dirigencias buscan garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos.

Dicha contempla la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes que establece el reglamento de Conmebol. El objetivo es generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol en cada encuentro.

Los violentos incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile influyeron en esta determinación. Esos episodios de violencia se registraron en el estadio Libertadores de América por la Copa Sudamericana y generaron preocupación en el ámbito del fútbol argentino.

La clausura del estadio de Independiente se levantó recién dos semanas después de aquellos enfrentamientos. Las autoridades y dirigentes buscan evitar situaciones similares que puedan empañar el espectáculo deportivo.