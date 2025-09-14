La inesperada medida de Costas en Racing antes de enfrentar a Vélez por Copa Libertadores

La inesperada decisión de Costas para el Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, tomó una decisión inesperada antes de la visita a Vélez Sarsfield, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda viene de derrotar a San Lorenzo en el "Cilindro" para cortar la racha negativa y ya se enfoca en el conjunto de Guillermo Barros Schelotto, por lo que habrá una preparación especial para este encuentro. En el mismo, no podrá contar con los suspendidos Marcos Rojo y Bruno Zuculini.

La determinación del ídolo de la "Academia" es que la concentración será en un predio de Pilar para este compromiso. De hecho, ya el domingo 14 de septiembre el plantel profesional descansará en un reconocido hotel de allí y el lunes 15 se entrenará en dicho sitio, lejos de Avellaneda. Se trata de una iniciativa que ya ha tomado el director técnico en otras oportunidades y le dio resultados positivos, como por ejemplo frente a Corinthians de Brasil en la Copa Sudamericana 2024 y ante Peñarol de Uruguay en la Libertadores vigente.

Costas hará una concentración especial en Racing en Pilar ante Vélez.

¿Cuándo juegan Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El partido de ida de los cuartos de final será el martes 16 de septiembre a las 19 horas en el Estadio José Amalfitani de Liniers, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La transmisión en vivo en la televisión será de Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En tanto, la revancha en el Cilindro de Avellaneda se desarrollará el martes 23 de septiembre a las 19, con el árbitro a definir todavía por la Conmebol. Si empatan en el resultado global habrá directamente penales para definir al vencedor, que chocará en las semifinales con el ganador de Flamengo de Brasil vs. Estudiantes de La Plata.

El presidente de Vélez confirmó que no habrá visitantes contra Racing en la Copa Libertadores

"Es difícil porque el contexto social está difícil. El otro día tuve la posibilidad de ver el show de la Selección Argentina sentado al lado de Diego Milito, conversamos 5 minutos y hoy te digo que en un 90% de posibilidades por no decir el 100 es que no haya público visitante por cuidar a la gente de Racing y a la de Vélez. Con los antecedentes no estaba bueno someter al público a eso", esbozó Fabián Berlanga en diálogo con ESPN tras la consagración del "Fortín" en Rosario. De esta manera, quedará por definir si esto finalmente sucederá tanto en el cruce de ida (16/09) como en la vuelta (23/09).

