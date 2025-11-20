Cómo ver la Copa Davis en Argentina: en vivo, horario, tv y cómo ver on line

Argentina tendrá acción en la Copa Davis este jueves. El seleccionado nacional enfrentará a Alemania en los cuartos de final del Final 8 que se disputa en Bolonia, Italia. Los partidos del certamen se podrán seguir por televisión y también mediante plataformas digitales.

¿Cuándo juega Argentina en la Copa Davis?

La serie de cuartos de final comenzará desde no antes de las 13 horas de Argentina y se desarrollará en el estadio BolognaFiere de la ciudad italiana. El encuentro se disputará al mejor de tres juegos, con dos partidos de singles en primera instancia y un dobles en caso de ser necesario el desempate. La llave definirá al rival de España o República Checa en las semifinales del torneo.

La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y DSports, ambos canales con cobertura completa del evento. Los hinchas que prefieran seguir la eliminatoria por internet podrán acceder mediante las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Todas estas opciones permitirán ver los partidos en vivo desde cualquier dispositivo con conexión.

El equipo argentino está integrado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni bajo la conducción del capitán Javier Frana. El plantel que viajó a Italia es el mismo que derrotó a Países Bajos en la fase clasificatoria de septiembre pasado. Argentina es el único representante no europeo en esta instancia final del torneo.

Alemania llegó al Final 8 tras vencer en los Qualifiers a Israel 3-1 y a Japón 4-0. El combinado germano cuenta con Alexander Zverev como principal figura, quien regresa a la competencia después de varias temporadas sin participar. El equipo alemán también incluye a Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann en singles, además de la dupla de dobles conformada por Kevin Krawietz y Tim Puetz.

El Final 8 de la Copa Davis se disputa entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia. Las semifinales están programadas para el viernes 21 de noviembre a las 12 horas y el sábado 22 de noviembre a las 8 horas, mientras que la final será el domingo 23. Los ocho equipos participantes compiten por el título en un formato de eliminación directa sobre cancha dura y bajo techo.

Argentina y Alemania se enfrentan por undécima vez en la historia de la Copa Davis, con un saldo de siete victorias para los argentinos. El precedente más reciente favoreció a los europeos, quienes ganaron 3-0 en la fase de grupos de 2019. La selección nacional busca repetir la hazaña de 2016, cuando conquistó su único título del torneo tras vencer a Croacia en Zagreb.

Argentina vs Alemania por la Copa Davis: horarios

13:00hs - Primer singles: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff

15:30hs - Segundo singles: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev

17:30hs - Dobles: Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz

Horarios de Argentina. El dobles se jugará solo de ser necesario. Los partidos posteriores al primero pueden postergarse de acuerdo al desarrollo.