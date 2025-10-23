Vila advirtió a River por el poderío de Sebastián Villa: "Tiene una historia muy rica"

A un día del partido de la River frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el presidente del conjunto mendocion, Daniel Vila, largó una frase muy picante sobre el encuentro y bancó a su delantero colombiano, Sebastián Villa. En este punto dijo que "es un jugador clave".

En charla con Cancha Embarrada, Daniel Vila aseguró: "Hay un jugador en Independiente Rivadavia que tiene una historia contra River muy rica. Habitualmente Sebastián Villa le hace goles a River. Y Sebastián Villa, Dios mediante, va a estar el viernes enfrente de River, así que esperemos que repita su historia".

En este mismo sentido, aseguró que el presente del jugador es bueno y que el futbolista colombiano "Está feliz porque acaba de ser del juicio que tenía, lo declararon inocente, así que está más que feliz y le he dicho, bueno, acá si estás feliz, tenés que demostrarlo en la cancha". En este mismo sentido, agregó: "Tenía una condena que estaba cumpliendo y tenía una causa pendiente que la resolvió anteayer, donde lo absolvieron, lo declararon inocente. Pero siempre dije lo mismo, yo creo que a un trabajador no se le puede negar la oportunidad de hacer lo que sabe hacer, si es un mecánico, mecánico, si es, no sé, un abogado, abogado, y si es un jugador de fútbol, que juegue al fútbol".