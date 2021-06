Lista de convocados para la Copa América 2021: los grandes ausentes en la Selección Argentina

Lionel Scaloni eligió a los suyos para la Copa América. Después de la presencia de Julián Álvarez, hubo varias sorpresas. Pero estos son los grandes ausentes.

En las últimas horas se conoció la lista de convocados de la Selección Argentina para la Copa América 2021 a disputarse desde este domingo en Brasil. Frente a la confirmación se dieron grandes sorpresas, a pesar de que se especulara con una lista similar a la que disputó la doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Con los inscriptos, Lionel Scaloni dejó a varias figuras afuera del equipo y generó algo de sorpresa en la gente.

El entrenador argentino seleccionó a sus predilectos -algo esperable- pero, más allá de eso, se destacaron diferentes ausencias, muchos nombres de peso, en la lista final de cara al certamen continental. Tanto del orden local como a nivel internacional, una serie de jugadores que pisaron fuerte en años anteriores, están ausentes por diferentes razones: Paulo Dybala, Mauro Icardi y Gerónimo Rulli, entre los más destacados.

En medio de las dudas sobre los arqueros, se confirmó la presencia de Franco Armani -sigue dando positivo en el PCR- y el nombre de Gerónimo Rulli, quien fue figura en la final de la Europa League para el Villarreal frente al Manchester United, llama la atención. Incluso, hubo bronca del jugador por la no convocatoria del cuerpo técnico de Lionel Scaloni: "No sé hace cuánto tiempo no tengo contacto con ellos, por lo menos a mí no me mandaron nada. De mi parte no puedo hacer más de lo que hago adentro de la cancha".

Mauro Icardi y Paulo Dybala, por su parte, se quedaron afuera de la Selección, entre otras cosas, por el bajo nivel mostrado durante el último año en París Saint Germain (PSG) y Juventus respectivamente, según reflexionó el propio Lionel Scaloni. Ahí, sobre la figura de la Vecchia Signora, sostuvo: "No viene jugando y es importante que lleguen con ritmo". Mientras que sobre el centrodelantero del equipo parisino no hizo ningún tipo de declaración.

Además de los mencionados anteriormente, hay una serie de otros jugadores que podían haber tenido su oportunidad en la Selección Argentina durante la competencia. Marcos Senesi, por ejemplo, está en la misma liga que Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez. En el caso del ex jugador de San Lorenzo, su nivel se mantiene en el Feyenoord y ya es buscado por varios equipos extranjeros. En el caso de José Luis Palomino, de Atalanta, tuvo su oportunidad en la lista pero quedó afuera en el último corte.

Pensando en el mediocampo, Argentina tiene varios jugadores de buen pie. Sin embargo, una de las críticas al equipo de Scaloni es la falta de marca. Un jugador “guerrero” es Santiago Ascacibar que, actualmente, milita en el Hertha Berlin. No obstante, el ex volante central de Estudiantes de La Plata está con la Sub-23 que prepara los Juegos Olímpicos de Tokio. Fuera de la convocatoria también quedaron los puntales del equipo más regular de América en los últimos años: River Plate. Ignacio Fernández, actualmente en el Atlético Mineiro y Enzo Pérez, atravesando un gran momento en el equipo de Gallardo, no tuvieron lugar en la consideración. Si bien no es mediocampista, misma suerte corrió el defensor Carlos Izquierdoz, que a lo largo del semestre volvió a demostrar un gran nivel en Boca. Lucas Ocampos, por otro lado, parece lo más llamativo ya que el jugador de Sevilla era uno de los más valiosos para el DT y, ahora, lo dejó afuera de la competencia.

El equipo de “Ausentes” en la Copa América