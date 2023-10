Keniano Kiptum pulveriza el récord mundial masculino de maratón en Chicago

El keniano Kelvin Kiptum pulverizó el domingo en Chicago el récord mundial masculino de maratón, al imponerse en dos horas y 35 segundos y superar por más de 30 segundos la marca de su compatriota Eliud Kipchoge.

Kiptum rompió el récord del maratón de Londres este año. En un principio no se había propuesto batir el récord mundial en Chicago, pero dijo que sabía que la marca de 2:01:09 de Kipchoge, dos veces campeón olímpico, estaba al alcance de la mano en los últimos kilómetros.

"Me siento muy feliz. No estaba preparado", declaró en la línea de meta. "Un récord del mundo no estaba hoy en mi mente".

Rompió la cinta tres minutos y 27 segundos por delante de su compatriota Benson Kipruto, mientras que el belga Bashir Abdi terminó tercero en 2:04:32.

Kiptum y su compatriota Daniel Mateiko se separaron del pelotón en la marca de los 10 kilómetros, y ambos aventajaban en más de un minuto y medio al resto de los participantes en el ecuador de la carrera.

"Vi el tiempo que tenía delante y me dije: voy a intentarlo, quizá pueda bajar de 2:00", explicó Kiptum. "Sabía que algún día sería plusmarquista mundial".

En la carrera femenina se impuso la mediofondista neerlandesa Sifan Hassan, que frustró el intento de la keniana Ruth Chepngetich de conseguir su tercer título consecutivo en Chicago al imponerse con un tiempo de 2:13:44, el segundo mejor de la historia en un maratón femenino.

Hassan se colgó dos medallas en los Mundiales de Atletismo de agosto y no dio muestras de fatiga en Chicago, donde rompió la cinta con un minuto y 53 segundos de ventaja sobre Chepngetich. La etíope Alemu Megertu fue tercera en 2:17:09.

Con información de Reuters