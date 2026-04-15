Luis Enrique atribuye el éxito del PSG en Champions a la confianza del equipo

El Paris Saint-Germain demostró por qué es el actual campeón de Europa, dijo el entrenador Luis Enrique, después de que su equipo lograra el martes una contundente victoria por 4-0 en el global de la eliminatoria contra el Liverpool y se clasificara para las semifinales de la Liga de Campeones.
El PSG pasó por momentos de apuro en Anfield, sobre todo en la segunda parte, pero Ousmane Dembélé marcó dos veces tras el descanso para que los hombres de Luis Enrique ganaran 2-0 y volvieran a poner de manifiesto la convicción y la capacidad de resistencia que han sido señas de identidad de su campaña europea.
Luis Enrique dijo que defender el trofeo sigue siendo uno de los retos más difíciles del fútbol, pero que su equipo se había ganado el derecho a competir una vez más entre la élite europea.
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"Es difícil defender (el título en) la Liga de Campeones, lo sabemos", dijo. "Pero estamos aquí de nuevo y tenemos que aprovechar al máximo estas oportunidades".
Cuando se le preguntó si el PSG tenía un "aura" como vigente campeón, Luis Enrique señaló más bien la confianza y la fe que hay dentro de la plantilla.
"No lo sé, es difícil juzgar eso", dijo. "Pero es un verdadero placer para mí saber que mi equipo está a ese nivel y puede jugar a ese nivel sin importar contra quién se enfrente".
"Se puede ver qué clase de equipo somos, tenemos mucha convicción y mucha confianza, y los aficionados también expresan esa convicción".
El PSG se enfrentará en semifinales al Real Madrid o al Bayern de Múnich, que jugarán este miércoles con ventaja de 2-1 para los alemanes.
Cuando se le preguntó si tenía alguna preferencia, Luis Enrique respondió: "Si digo un equipo, acabaremos jugando contra el otro".
"Tendré una copa en la mano, estaré viendo el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, pero da igual, nos merecemos estar ahí y vamos a disfrutarlo al máximo con nuestra afición".
Con información de Reuters