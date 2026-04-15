Luis Enrique atribuye el éxito del PSG en Champions a la confianza del equipo

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Cuartos de final - Partido de vuelta - Liverpool vs Paris Saint-Germain - Anfield, Liverpool, Reino Unido - 14 de abril de 2026. El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique

El Paris Saint-Germain demostró por qué es el actual campeón de Europa, dijo el ‌entrenador Luis Enrique, después ‌de que su equipo lograra el martes una contundente victoria por 4-0 en el global de la eliminatoria contra el Liverpool y se clasificara para las semifinales de la Liga de Campeones.

El PSG pasó por momentos de apuro en Anfield, sobre todo en ​la segunda parte, ⁠pero Ousmane Dembélé marcó dos veces tras el ‌descanso para que los hombres de Luis ⁠Enrique ganaran 2-0 y volvieran ⁠a poner de manifiesto la convicción y la capacidad de resistencia que han sido señas de identidad de ⁠su campaña europea.

Luis Enrique dijo que defender el ​trofeo sigue siendo uno de los ‌retos más difíciles del fútbol, ‌pero que su equipo se había ganado el ⁠derecho a competir una vez más entre la élite europea.

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"Es difícil defender (el título en) la Liga de Campeones, lo sabemos", dijo. "Pero estamos aquí de nuevo ​y tenemos ‌que aprovechar al máximo estas oportunidades".

Cuando se le preguntó si el PSG tenía un "aura" como vigente campeón, Luis Enrique señaló más bien la confianza y la fe que hay dentro ⁠de la plantilla.

"No lo sé, es difícil juzgar eso", dijo. "Pero es un verdadero placer para mí saber que mi equipo está a ese nivel y puede jugar a ese nivel sin importar contra quién se enfrente".

"Se puede ver qué clase de equipo somos, tenemos mucha convicción y ‌mucha confianza, y los aficionados también expresan esa convicción".

El PSG se enfrentará en semifinales al Real Madrid o al Bayern de Múnich, que jugarán este miércoles con ventaja de 2-1 para los alemanes.

Cuando se le preguntó ‌si tenía alguna preferencia, Luis Enrique respondió: "Si digo un equipo, acabaremos jugando contra el otro".

"Tendré una copa en la ‌mano, estaré viendo ⁠el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, pero da igual, ​nos merecemos estar ahí y vamos a disfrutarlo al máximo con nuestra afición".

Con información de Reuters