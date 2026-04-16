Arteta dice que alcanzar las semifinales de la Champions supone un gran impulso para el Arsenal

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Cuartos de final - Partido de vuelta - Arsenal vs Sporting CP - Emirates Stadium, Londres, Reino Unido - 15 de abril de 2026. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, celebra tras el partido

​El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, dijo que estaba enormemente agradecido a sus jugadores por el ‌impulso que le habían ‌dado al club después de que una trabajada victoria por 1-0 en el marcador global sobre el Sporting de Lisboa el miércoles les diera el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Un empate 0-0 en casa ante un Sporting de gran ​intensidad significó que ⁠el equipo de Arteta sacara adelante la eliminatoria ‌y lograra clasificarse para semifinales en temporadas ⁠consecutivas por primera vez en ⁠la historia del club.

"Mi mensaje para ellos fue de gratitud", dijo Arteta a los periodistas. "Sé el esfuerzo y el ⁠compromiso que han puesto".

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Aunque la actuación no ​había sido perfecta, el técnico español ‌afirmó que, a estas alturas ‌de la temporada, y con su equipo también ⁠en la pelea por su primer título de la Premier League inglesa en 22 años, era más importante la manera en que compitieron.

Dijo que ese esfuerzo ​quedó ‌personificado en Declan Rice, capitán del equipo en este partido, que el martes estaba "destrozado" y parecía no tener ninguna posibilidad de llegar al encuentro del miércoles ante el Sporting.

"Esto es un ⁠impulso enorme", dijo Arteta sobre la victoria, después de que su equipo tropezara en la Premier League el fin de semana. "Lo merecemos plenamente y vamos a disfrutarlo".

Añadió que esperaba con ganas otra eliminatoria dura en semifinales contra el Atlético de Madrid, cuyo partido de ida se ‌disputará dentro de dos semanas en España, seguido por la vuelta en casa el 5 de mayo.

El Arsenal cayó en las semifinales de la temporada pasada ante el Paris Saint-Germain, que acabaría proclamándose campeón, y tendrá que ‌mejorar contra un peligroso Atleti si quiere alcanzar la final por apenas segunda vez, después de haber perdido ante ‌el Barcelona en ⁠2006.

"Lo que ha hecho (el entrenador del Atlético, Diego) Simeone es impresionante", dijo Arteta. "Creo que ​la eliminatoria está abierta para los dos equipos, espero que nos salga bien".

Con información de Reuters